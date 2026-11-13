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Samar Džoj (31) odrasla je u domu u kojem su, prema njenim rečima, prljavština, životinjski izmet i insekti bili deo svakodnevice. Njeni roditelji držali su desetine životinja, a kada je ponestalo prostora, pse i njihove mladunce smeštali su i u dečje sobe. Danas javno govori o tom iskustvu i pruža podršku ljudima koji su odrastali u sličnim uslovima.

Samar Džoj Foto: Jam Press / Jam Press / Profimedia

U njenom detinjstvu bilo je 20 pasa, 20 mačaka, kokošaka, pataka, guštera i drugih životinja. Samar procenjuje da je porodica istovremeno držala više od 70 životinja u kući i na imanju. Za portal „Need To Know“ opisala je kako je izgledao život u prostoru o kojem, kako tvrdi, niko nije vodio odgovarajuću brigu.

Životinje su zauzele i sobe u kojima su deca spavala

Njeni roditelji uzgajali su i prodavali pse, među kojima su bili korgiji i zlatni retriveri, kao i kuniće. Trpezarija je služila za smeštaj pasa sa štencima, ali se broj životinja povećavao, pa su vremenom počele da zauzimaju i prostor namenjen deci.

Pogledajte u galeriji u kakvim je uslovima živela devojčica:

1/8 Vidi galeriju Samar Džoj koja javno govori o odrastanju uz gomilanje životinja Foto: Jam Press / Jam Press / Profimedia

- Svaki centimetar našeg doma bio je prekriven slojem prljavštine, dlaka i nečistoća - opisala je Samar.

Prema njenom svedočenju, po kući je bilo izmeta, mokraće, buđi i bubašvaba. Ni odlazak na spavanje nije donosio predah: buve su je grizle tokom noći i otežavale joj da zaspi.

U školi su je vređali zbog mirisa odeće

Odlazak iz kuće na nastavu nije značio da je uspela da pobegne od onoga što se kod kuće dešavalo. Miris se zadržavao na njenoj odeći, uprkos pokušajima da ga ukloni, a druga deca su je zbog toga zadirkivala.

Dobila je ponižavajući nadimak koji je značio „devojka koja smrdi na mačju mokraću“. Tako je posledice uslova koje nije birala trpela i među vršnjacima.

Samar Džoj Foto: Jam Press / Jam Press / Profimedia

Jednom je pozvala drugaricu da prespava kod nje. Kada je devojčica videla bubašvabe u kuhinji, otišla je. Posle tog događaja roditelji su Samar zabranili da dovodi goste, objašnjavajući da je njihovo domaćinstvo samo „tipično seosko imanje“.

Odlazak na fakultet promenio joj je pogled na detinjstvo

Samar je 2013. godine otišla od kuće zbog studija. U novom okruženju prvi put se, kako kaže, osetila čistom i počela jasnije da razume koliko su uslovi njenog odrastanja odstupali od uobičajenih.

Samar Džoj koja javno govori o odrastanju uz gomilanje životinja Foto: Jam Press / Jam Press / Profimedia

Godinama je pokušavala da sa roditeljima razgovara i pronađe rešenje. Pošto nije videla spremnost da preuzmu odgovornost i promene način života, 2024. godine prekinula je kontakt sa njima.

„Nikada nisam bila kriva za taj nered“

Danas svoju priču deli kako bi drugim ljudima koji su odrastali uz gomilanje životinja pomogla da progovore o iskustvima koja su dugo skrivali.

- Napokon sam shvatila da nikada nisam bila kriva za taj nered - poručuje Samar.

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