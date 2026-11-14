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Influenser i pevač Marko Kukurin (25) iz Hrvatske je objavom na društvenim mrežama dirnuo javnost, podelivši tešku priču o svojoj pokojnoj majci koja se lečila u Klinici za psihijatriju Sveti Ivan.

Na ovakav javni istup podstakla ga je nedavna tragična smrt 32-godišnjeg pacijenta Kristijana Josipa Periša u istoj ustanovi.

U emotivnoj objavi o majci koja se lečila na zagrebačkom Jankomiru, Kukurin je rekao kako je mislio da nikada neće javno govoriti o razlozima zbog kojih nje više nema. Njegova majka Sanja bila je pacijentkinja pomenute klinike 2021. godine, a preminula je kasnije na odeljenju infektologije.

Mladi pevač je istakao da mu je od tog perioda ostalo mnogo upitnika nad glavom te poručio da radnicima nikada neće oprostiti ono što se tamo dogodilo.

"Nažalost, po prvi put ću pričati javno o razlozima zašto moje majke nema, a mislio sam da nikada neću. Naime, moja majka je 2021. godine bila pacijent upravo ove bolnice - Klinike za psihijatriju Sveti Ivan. Upravo tamo je ležala, a onda nas napustila na infektologiji, a nama je ostalo samo hiljadu upitnika nad glavom. Tek ću progovoriti o svemu što imam jer, nažalost, imam dosta toga i nikada radnicima neću oprostiti sve što se tamo dogodilo. Ostao sam bez majke s 20 godina i tada nisam imao snage da kažem jer sam jedva smogao snage da ja ostanem dobro u glavi, ali sada, nakon Kristijana, imam potrebu i osećaj i znak da moram da pričam. Želim da sutra (14.11) svi dođemo i odamo počast Kristijanu s 8 minuta ćutanja na Cvetnom trgu u 12.00. Za njega, za moju mamu, za sve obolele. Dosta je stigme, vreme je da i Hrvatska po*izdi i krene u borbu", napisao je, prenosi Dnevnik.hr.

Marko Kukurin s majkom Foto: Printscreen/ Instagram/ markomarkec3

U samom videu Marko stoji s belim povezom preko usta na kom jednostavno piše "Dosta je!". U poruci koja se ispisuje preko ekrana naglasio je kako ovo ne radi samo za svoju mamu, već za sve psihički obolele i sve ljude koji se boje da pričaju o svojim problemima. Zbog toga je pozvao građane da dođu na Cvetni trg i s osam minuta ćutanja odaju počast preminulim pacijentima.

Povratak bolnim uspomenama podstakao je slučaj smrti Kristijana Josipa Periša u zagrebačkoj bolnici. Zbog sumnje na teško ubistvo pacijenta, četvorica medicinskih tehničara završila su u istražnom zatvoru.

Foto: Printscreen/X, Facebook

Istražitelji poseduju snimke nadzornih kamera iz bolničke sobe na kojima se, prema policijskom izveštaju, jasno vidi primena prekomerne sile prema vezanom pacijentu. Tehničari su navodno nastavili da pritiskaju pacijenta jastukom i kolenima čak i kada je on potpuno prestao da pruža otpor, a muškarac je nedugo nakon toga preminuo.

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