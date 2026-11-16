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Slučaj Kristijana Josipa Periša, koji je potresao hrvatsku, ali i regionalnu javnost, i otvorio brojna pitanja o postupanju prema pacijentima u psihijatrijskim ustanovama, podstakao je i hrvatskog influenseraMarka Kukurina da prekine višegodišnje ćutanje.

U emotivnoj ispovesti otkrio je potresne detalje smrti svoje majke Sanje, koja je 2021. godine preminula nakon lečenja u Psihijatrijskoj bolnici Sveti Ivan u Zagrebu, izneo ozbiljne optužbe na račun bolničkog osoblja, te otkrio zašto je o svemu odlučio da javno govori tek pet godina kasnije.

Marko je video snimio ispred bolnice u kojoj se njegova majka lečila, a na samom početku osvrnuo se na pitanja pratilaca koji su ga pitali zašto o njenoj smrti nije ranije progovorio.

"Ranije nisam pričao zato što, kada je moja mama ležala ovde u ovoj klinici, ja sam imao samo 20 godina. Nisam bio spreman da pričam i nisam bio dovoljno hrabar i psihički stabilan da bih mogao tako nešto da kažem. To je bila situacija u kojoj jednostavno nisam mogao tada da se snađem. Obuzela me ljutnja, pa me obuzeo bes, ali jednostavno nisam imao snage", priznao je.

Njegova majka se prvi put u pomenutoj ustanovi lečila 2020. godine, a godinu dana kasnije ponovo je hospitalizovana. Marko tvrdi da je tokom njenog drugog boravka došlo do ozbiljnih propusta u nezi, a posebno ga boli činjenica da zbog epidemioloških mera tokom pandemije koronavirusa nije mogao da je posećuje.

"Poslednje dve nedelje njenog života nisu mi dali da je čujem na telefon zato što su rekli da ona nije u stanju da mi se javi", ispričao je.

Foto: Printscreen/ Instagram/ markomarkec3

Prema njegovim rečima, majka je tokom hospitalizacije bila vezana za krevet, a informacije koje je dobijao o njenom zdravstvenom stanju bile su nedovoljne.

"Mama je bila vezana za krevet danima, vrlo verovatno, kako sam i čuo, u nehumanim uslovima", rekao je, naglašavajući da deo informacija iznosi na osnovu onoga što je naknadno saznao.

Posebno ga muče događaji koji su prethodili njenoj smrti 15. avgusta 2021. godine.

Kako je ispričao, 13. avgusta je dobio informaciju da bolnica planira da njegovu majku otpusti kući. Međutim, tvrdi da o tome nisu obavestili njega, nego njegovog oca, iako je upravo Marko, prema njegovim rečima, bio zadužen za brigu o majci.

Foto: Printscreen/ Instagram/ markomarkec3

"Kad sam zvao doktorku i pitao psihijatricu zašto su javili njemu, znaju li oni da i on ima istoriju bolesti, rekla mi je: 'Znamo, naravno.' Pa kako su onda javili njemu kad znate da sam mamin staratelj?", prisetio se.

Marko tvrdi da je tada sam predložio da se pre otpusta proveri kako njegova majka funkcioniše izvan bolničkog odeljenja, nakon čega je, prema njegovim rečima, odluka o povratku kući odložena.

"Meni je bilo fascinantno da ja, kao nestručna osoba, dajem doktorki mišljenje kako bi trebalo i šta bi trebalo uraditi", rekao je.

Već sledećeg dana, 14. avgusta,usledio je poziv koji ga je potpuno zatekao. Lekarka ga je, kako tvrdi, obavestila da njegova majka ima temperaturu od 40 stepeni i da je hitno prevoze na infektologiju.

"Ja slušam. Jasno mi je da je stanje moje mame jako loše. Setimo se, dan ranije trebalo je da bude puštena kući. Meni nije bilo jasno otkud vitalni znakovi. Žena je došla da leči psihu, odjednom je došla s nekom očigledno velikom upalom, infekcijom", ispričao je.

Samo dan posle stigla je najgora moguća vest: "Petnaestog sam samo dobio dojavu oko sedam ujutru da je umrla."

Marko je otkrio da je njegova majka u trenutku smrti imala samo 53 godine. Prema njegovim rečima, obdukcijski nalazi nisu pružili potpune odgovore o okolnostima njene smrti.

"Naravno da smo radili nalaze obdukcije koji nisu bili potpuni i kada sam to dao forenzičaru na iščitavanje, rečeno mi je da se ovde može samo videti da je umrla od sepse, a konkretne razloge ne možemo znati", objasnio je.

Tvrdi i da od bolničkog osoblja nije dobio zadovoljavajuće objašnjenje kako je došlo do infekcije.

"Kada sam došao u ovu bolnicu po mamine stvari i kada sam ih pitao kako je mama dobila bolničku bakteriju i kako je došlo do sepse, doktorka mi je uporno govorila: 'Pa to vam je bolnička bakterija.' I onda kad bih ponovo pitao kako je moja mama došla do toga i do sepse, odgovor bi bio 'bolnička bakterija'", ispričao je.

Posebno ga je pogodilo, tvrdi, kada mu je doktorka kao primer spomenula svoju baku koja je u 95. godini preminula od sepse.

"Samo da se podsetimo, moja mama imala je tad samo 50 godina, što je 45 godina razlike. Ne znam kako se neko usudi da uopšte tako razgovara sa mnom i o mojoj mami", rekao je.

Prisetio se i dolaska u bolnicu 16. avgusta, dan nakon majčine smrti, kada je preuzeo njene lične stvari. Tvrdi da tada više niko nije insistirao na epidemiološkim pravilima zbog kojih ranije nije mogao da je vidi.

"Niko me nije pitao za test, za koronu, niko me nije pitao gde mi je maska, gde su mi rukavice, niko me nije pitao ko je to došao sa mnom. Samo smo ušli i više korona nije bila važna", ispričao je.

U videu je podelio i uznemirujuću tvrdnju koju mu je, kako kaže, prenela žena koja je nekoliko dana boravila na istom odeljenju kao njegova majka.

"Jedna žena koja je ležala tri dana ovde s mamom mi se javila. Pamti kako je mama bespomoćno dozivala moje ime i kako su se smejali", rekao je.

Naglasio je da sumnja kako se tokom majčinog lečenja dogodilo mnogo više od onoga što je njegova porodica uspela da sazna, ali i priznao da za svoje sumnje nema čvrste dokaze.

"Da li je sumnjivo? Apsolutno jeste. Mogu li sve to da dokažem? Pa možda i ne mogu, ali mislim da ono što mogu jeste da se borim", poručio je.

Objasnio je i zašto njegova porodica tada nije pokrenula pravne postupke.

"Iskreno, nisam imao novca za tužbe, nisam imao snage i, ono najvažnije, nisam imao psihičkog kapaciteta i zdravlja niti te zrelosti u glavi da nešto uradim", priznao je.

Uz video je objavio i podužu poruku u kojoj je dodatno opisao koliko mu je teško bilo da se ponovo suoči s bolnim uspomenama.

"I evo, govorim vam, moji, istinu. Najintimniju i najgoru priču koju sam doživeo u svom životu, a čujem i dalje ljude kako pišu zašto nisam ranije? Teško je boriti se protiv sistema, da ne kažem i nemoguće", napisao je.

Otkrio je i da nikada nije video majčino telo nakon smrti, što mu dodatno otežava prihvatanje svega što se dogodilo.

"Evo, stojim ovde i nije me sramota da kažem da smo prošli pakao koji nikome ne želim na ovom svetu i iskreno vam kažem, nije uopšte lako stajati ovde i sada pričati sve ovo", poručio je.

Marko je istakao da danas ne govori samo zbog svoje majke nego i zbog drugih porodica koje smatraju da su njihovi bližnji bili žrtve propusta u zdravstvenom sistemu. U svojoj objavi spomenuo je i slučaj Kristijana, zbog kog se ponovo otvorila rasprava o postupanju prema pacijentima u psihijatrijskim ustanovama.

"Sada ovo ne govorim samo tužno, govorim ovo ljuto, govorim ovo besno, govorim ovo iz želje da napravimo promenu, jer ovo što se dogodilo mojoj mami je strašno i ovo što se dogodilo Kristijanu je strašno", rekao je.

Otkrio je da je kontaktirao advokata i pozvao ljude sa sličnim iskustvima da se jave kako bi zajednički pokušali da pokrenu promene.

"Sada govorim. Za sve žrtve i za one koji ne mogu. Dosta je ugnjetavanja i onih koji se kažnjavaju opomenama", napisao je.

Založio se i za uvođenje videonadzora u bolnicama i domovima za starije osobe, kao i za poboljšanje uslova rada zdravstvenih radnika i veću odgovornost institucija.

Na kraju je pozvao građane na okupljanje 21. novembra u 18.30 na Trgu bana Josipa Jelačića u Zagrebu.

Foto: Printscreen/X, Facebook

"Voleo bih da Hrvatska kao nacija odluči da ovoga puta ne bude pasivna, već hrabra. Moramo da se potrudimo da se ovo ne zaboravi za mesec dana i da se ne zataška kao hiljadu stvari koje su učinjene do sada", poručio je.

Svoju emotivnu ispovest završio je apelom da ga javnost ne osuđuje zbog dugogodišnjeg ćutanja.

"Nemoj suditi što nisam rekao ranije, nego sudi one koji su krivi za to, sudi sistemu", zaključio je.

Video: Stručnjaci o smrti Kristijana Josipa Periša u Hrvatskoj