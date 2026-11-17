Amu Hadži, iranski pustinjak poznat kao najprljaviji čovek na svetu, koji je decenijama živeo bez kupanja

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Iranac Amu Hadži, kojeg su svetski mediji prozvali "najprljavijim čovekom na svetu", proveo je više od pola veka bez kupanja, uveren da bi ga voda i sapun mogli ozbiljno razboleti. Uprkos životu u krajnje nehigijenskim uslovima, doživeo je 94 godine, a njegova smrt u oktobru 2022. izazvala je brojne spekulacije. Naime, samo nekoliko meseci ranije, posle višedecenijskog odbijanja, prvi put je pristao da se okupa, zbog čega su mnogi počeli da se pitaju postoji li veza između ta dva događaja.

Njegova životna priča još 2014. godine obišla je svet, kada su iranski mediji objavili fotografije starca čija je koža bila prekrivena debelim slojevima prljavštine i čađi. Međutim, iza neobičnog izgleda krio se čovek koji je svesno izabrao izolaciju, odrekao se gotovo svih pogodnosti savremenog života i razvio navike koje su mnogima delovale nezamislivo.

Pogledajte u galeriji njegove fotografije:

1/6 Vidi galeriju Amu Hadži, iranski pustinjak poznat kao najprljaviji čovek na svetu, koji je decenijama živeo bez kupanja u provinciji Fars Foto: youtube/ Wonder World

Zbog razočaranja u mladosti napustio dotadašnji život

Amu Hadži živeo je u okolini sela Dežgah, u iranskoj provinciji Fars, daleko od gradskog života i svakodnevnih obaveza. Njegovo ime zapravo je bilo poznato po nadimku, jer se reč "amu" na persijskom koristi kao izraz bliskosti i poštovanja prema starijem muškarcu, sa značenjem sličnim reči "čika".

O njegovoj prošlosti nije poznato mnogo detalja. Ipak, u razgovoru za "Tehran Times" iz januara 2014. godine otkrio je da su ga emotivna razočaranja iz mladosti navela da se povuče iz društva. Nije precizirao kroz šta je sve prošao, ali je nakon tih iskustava počeo da živi potpuno drugačije od ljudi u svojoj okolini.

Nije imao suprugu ni decu, a prema tadašnjim izveštajima, nije bilo poznato ni da ima bliske rođake koji su se starali o njemu. Umesto toga, najveću brigu pokazivali su stanovnici obližnjeg sela, koji su mu povremeno donosili hranu i pokušavali da mu olakšaju život.

U početku je boravio u udubljenju koje je sam iskopao u zemlji, nalik plitkom grobu. Kasnije su mu meštani napravili jednostavnu kućicu od cigala, otvorenu sa jedne strane, kako bi imao zaklon od vremenskih nepogoda. Ipak, nije odustajao od svojih navika, pa je nastavio da provodi mnogo vremena na otvorenom.

Jeo meso uginulih životinja i pio vodu iz zarđale posude

Amu Hadži, iranski pustinjak poznat kao najprljaviji čovek na svetu, koji je decenijama živeo bez kupanja Foto: youtube/ Wonder World

Hadžijev odnos prema higijeni nije bio jedina stvar koja je izazivala nevericu. Njegova ishrana bila je podjednako neobična, a često i opasna po zdravlje.

Umesto redovnih obroka, hranio se mesom životinja koje bi pronašao uginule u prirodi. Posebno je voleo meso bodljikavog praseta, odnosno dikobraza, a nije izbegavao ni ostatke životinja koje bi pronašao pored puta. Prema opisima iz tadašnjih reportaža, nije mu smetalo ni kada bi meso već počelo da se raspada.

Ni vodu nije pio na način na koji je to uobičajeno. Koristio je staru, zarđalu posudu u kojoj je nekada čuvano motorno ulje, a pojedini izveštaji navodili su da je dnevno unosio oko pet litara tečnosti. Taj podatak poticao je iz novinskih reportaža i nije nezavisno medicinski potvrđen.

Meštani su pokušavali da mu ponude čistiju vodu i odgovarajuću hranu, ali je takvu pomoć često odbijao. Prema njihovim svedočenjima, insistiranje drugih da promeni način života umelo je da ga uznemiri i rastuži.

Umesto duvana pušio životinjski izmet, a kosu skraćivao vatrom

Amu Hadži, iranski pustinjak poznat kao najprljaviji čovek na svetu, koji je decenijama živeo bez kupanja Foto: youtube/ Wonder World

Fotografije na kojima Amu Hadži istovremeno puši nekoliko cigareta postale su prepoznatljiv deo njegove neobične biografije. Iako su mu stanovnici sela povremeno donosili duvan, imao je i drugačiji način da napuni svoju lulu.

Kada nije imao cigarete, navodno je koristio osušeni životinjski izmet, koji je stavljao u staru lulu i pušio. Upravo taj detalj posebno je privukao pažnju svetskih medija, koji su pokušavali da objasne kako je uspevao da živi toliko dugo uprkos svakodnevnim navikama koje nose ozbiljne zdravstvene rizike.

Još neobičniji bio je njegov način održavanja kose. Umesto makaza ili odlaska kod berberina, višak vlasi spaljivao je na vatri kada bi procenio da su postale predugačke.

Tokom hladnijih dana oblačio je staru odeću i, prema reportažama iz 2014. godine, nosio vojnički šlem kako bi zaštitio glavu od zime. Njegova odeća, lice i brada bili su prekriveni prljavštinom, zbog čega se, kada bi mirno sedeo na zemlji, gotovo stapao sa pustim predelom koji ga je okruživao.

Verovao da će ga kupanje razboleti

Najneobičnije od svega bilo je Hadžijevo uverenje da čistoća predstavlja opasnost po zdravlje. Dok većina ljudi kupanje smatra osnovnom higijenskom navikom, on je verovao da bi ga dodir vode i sapuna mogao učiniti bolesnim.

Amu Hadži, iranski pustinjak poznat kao najprljaviji čovek na svetu, koji je decenijama živeo bez kupanja Foto: youtube/ Wonder World

Zato je uporno odbijao pokušaje meštana da ga nagovore da se opere. Prema reportažama objavljenim za njegovog života, grupa mlađih muškaraca jednom je pokušala da ga odvede na kupanje, ali je uspeo da im pobegne.

Njegova neobična životna filozofija postala je poznata širom sveta početkom 2014. godine. Međutim, njegovo svakodnevno funkcionisanje bilo je toliko nesvakidašnje da je još 2013. godine o njemu snimljen kratki dokumentarni film pod nazivom "Čudni život Amua Hadžija".

Film je dodatno skrenuo pažnju na čoveka koji je decenijama živeo daleko od uobičajenih društvenih pravila, ali je i pokrenuo pitanje koliko takav način života može da utiče na ljudsko zdravlje.

Kako je doživeo 94 godine uprkos takvim navikama?

Činjenica da je Hadži živeo do duboke starosti izazvala je veliko interesovanje, posebno zbog izlaganja potencijalno opasnim mikroorganizmima kroz hranu, vodu i okolinu.

U pojedinim medijskim izveštajima pominjani su i lekarski pregledi tokom kojih su navodno ispitivane različite infekcije. Međutim, detaljni medicinski nalazi nisu široko dostupni u pouzdanoj naučnoj dokumentaciji, zbog čega se tvrdnje o njegovom navodno izuzetno snažnom imunitetu ne mogu uzeti kao dokazana činjenica.

Amu Hadži, iranski pustinjak poznat kao najprljaviji čovek na svetu, koji je decenijama živeo bez kupanja Foto: youtube/ Wonder World

Stručnjaci upozoravaju da konzumiranje pokvarenog mesa i neispravne vode može da dovede do ozbiljnih bakterijskih i parazitskih infekcija. Isto tako, višegodišnje izbegavanje lične higijene povećava rizik od različitih zdravstvenih problema, naročito infekcija kože.

Hadžijeva dugovečnost zato ne predstavlja dokaz da je njegov način života bio zdrav. Ona samo pokazuje da je, uprkos brojnim rizicima, doživeo poznije godine.

Posle više od pola veka konačno pristao da se okupa

Meštani Dežgaha nikada nisu potpuno odustali od pokušaja da pomognu neobičnom starcu. Iako je dugo odbijao njihove predloge, nekoliko meseci pre smrti konačno su uspeli da ga nagovore da ode na kupanje.

Bila je to velika promena za čoveka koji je, prema sopstvenim tvrdnjama, više od 50 godina izbegavao sapun i vodu.

Iranska državna novinska agencija IRNA izvestila je da su ga stanovnici sela odveli u kupatilo, gde se prvi put posle više decenija oprao. Ubrzo nakon toga pojavile su se vesti da mu se zdravstveno stanje pogoršalo.

Amu Hadži preminuo je 23. oktobra 2022. godine, u 94. godini, u selu Dežgah, gde je proveo najveći deo svog pustinjačkog života.

Amu Hadži, iranski pustinjak poznat kao najprljaviji čovek na svetu, koji je decenijama živeo bez kupanja Foto: youtube/ Wonder World

Činjenica da je umro nekoliko meseci nakon kupanja izazvala je ogromno interesovanje, pa su se pojavile tvrdnje da je upravo voda možda bila razlog njegovog naglog zdravstvenog pogoršanja.

Međutim, za takvu pretpostavku nema medicinskih dokaza. Nije objavljen pouzdan nalaz koji bi pokazao da je kupanje izazvalo bolest ili smrt, niti se na osnovu vremenskog razmaka između dva događaja može zaključiti da su uzročno povezani.

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