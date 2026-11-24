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Mao Jin imao je dve godine i osam meseci kada je u oktobru 1988. godine nestao u kineskom gradu Ksijanu. Njegov otac pokupio ga je iz vrtića i na putu do kuće zastao da mu nabavi malo vode. Dok je čekao da se voda ohladi, dečak je nestao. Za njegovu majku Li Đingzi počela je potraga koja će trajati duže od tri decenije.

Za to vreme raspao joj se brak, zdravlje joj je bilo ozbiljno narušeno, a više od 300 tragova završilo se razočaranjem. Štampala je letke, ulazila u vozove, obilazila sela, stanove i hotele, nadajući se da će na sledećoj adresi konačno pronaći svoje dete.

Nije znala da je njen sin prodat drugoj porodici, da odrasta pod novim imenom i da će je godinama kasnije videti na televiziji. Čak je primetio da dečak sa fotografije koju je pokazivala liči na njega iz detinjstva. Ipak, nije shvatio da gleda majku koja ga traži.

Ponovo su se zagrlili 18. maja 2020. godine. Do tog susreta vodile su 32 godine putovanja, razočaranja i obećanje koje je Li šapnula svojoj majci pred smrt.

Telegram zbog kojeg je odmah krenula kući

Foto: Printscreen/Youtube/BBC

Pre nestanka sina, porodični život Li Đingzi imao je jednostavan ritam. Ona i suprug ujutru su ostavljali dete u vrtiću, posle posla dolazili po njega, a vikendom ga vodili u parkove i zoološki vrt u Ksijanu, glavnom gradu provincije Šanksi.

Mao Jin bio je njihovo jedino dete. Odrastao je u vreme kineske politike jednog deteta, a majka je za njega imala velike planove: želela je da uči, bude vredan i izraste u uspešnog čoveka. Zvala ga je Đia Đia.

U razgovoru za BBC prisećala se jednog odlaska u zoološki vrt, kada je njen sin imao oko godinu i po dana.

„Tada je imao oko godinu i po dana. Poveli smo ga u gradski zoološki vrt u Ksijanu. Ugledao je crva na tlu, bio je veoma radoznao, pokazao je prstom prema njemu i rekao: ‘Mama, crv!’ Dok sam ga vodila iz zoološkog vrta, držao je crva u ruci i pritisnuo ga uz moje lice.“

Takve uspomene ostale su joj dragocene kada više nije imala priliku da posmatra kako raste.

„Đia Đia je bio izuzetno lepo vaspitano, pametno, poslušno i zrelo dete. Nije voleo da plače. Bio je veselo i šarmantno dete, koje je svima odmah prirastalo za srce.“

Po povratku s posla, vreme je provodila s njim.

„Svaki dan, čim bih se vratila s posla, igrala sam se sa svojim detetom.“

Radila je u preduzeću koje se bavilo izvozom žitarica. Tokom žetve odlazila je iz grada kako bi obišla dobavljače, pa je dečak tih dana ostajao sa ocem. Na jednom takvom službenom putovanju stigla joj je poruka da se hitno vrati.

„U to vreme, tehnologija za komunikaciju nije bila tako razvijena. Tako da sam dobila telegram sa samo šest reči: ‘Vanredno kod kuće, vratite se odmah.’ Nisam imala pojma šta se desilo.“

Tek kada je stigla u Ksijan, nadređeni joj je saopštio razlog zbog kojeg su je pozvali.

„Naš rukovodilac je izgovorio jednu rečenicu: ‘Vaš sin je nestao.’ Um mi se ispraznio. Pomislila sam da se možda izgubio. Nije mi palo na pamet da neću moći da ga pronađem.“

Otac se okrenuo, a dečaka više nije bilo

Foto: Printscreen/Youtube/BBC

Suprug joj je ispričao šta se dogodilo. Po povratku iz vrtića zaustavili su se kod malog hotela kako bi dečak popio vodu. Dok ju je otac hladio, dete je ostalo bez njegovog neposrednog nadzora. Kada se okrenuo, Mao Jina više nije bilo.

Li u početku nije pomišljala na otmicu. Verovala je da je odlutao, da ne ume da pronađe put kući i da će ga neko ubrzo dovesti.

„Pomislila sam da se možda izgubio i da ne zna kako da se vrati kući. Verovala sam da će ga pronaći neki ljubazni ljudi i dovesti mi ga.“

Prošla je nedelja, ali vesti nije bilo. Niko nije doveo dečaka u policijsku stanicu. Majka je obilazila okolinu hotela i ispitivala ljude da li su ga videli. Njegovu fotografiju umnožila je na 100.000 letaka koje je delila na železničkim i autobuskim stanicama. Objavljivala je oglase u lokalnim novinama.

Svaki od tih pokušaja trebalo je da dovede do nekoga ko zna gde joj je dete. Nijedan nije dao odgovor.

„Srce mi je bilo slomljeno… Osećala sam potrebu da plačem. Želela sam da vrištim. Kao da mi je neko uzeo srce.“

Kod kuće su ostale njegove stvari. Odeća, male cipele i igračke bile su dovoljne da ponovo zaplače. Na kraju ih je njena sestra spakovala u kutiju, pokušavajući da joj makar olakša boravak u stanu.

Li tada još nije razumela razmere trgovine decom u Kini. Znala je da deca nestaju, ali nije zamišljala da ih neko otima i prodaje ljudima koji žele da ih odgajaju kao svoju.

Brak se raspao, a svaki vikend pretvorio u potragu

U prvim trenucima krivila je supruga. Dečak je nestao dok je bio sa njim i bilo joj je teško da se odvoji od te činjenice. Ipak, shvatila je da moraju da sarađuju ako žele da ga pronađu.

Foto: Tinnakorn Jorruang / Alamy / Alamy / Profimedia

Potraga je vremenom zauzela gotovo sve njihove razgovore. O drugim temama jedva da su govorili. Četiri godine posle nestanka deteta razveli su se.

Li je nastavila da traži sina. Petkom posle posla ulazila bi u voz i odlazila u okolne provincije. Nedeljom uveče vraćala se kući, kako bi u ponedeljak ponovo bila na radnom mestu. Slobodne dane provodila je proveravajući informacije o dečacima koji bi mogli da budu njen Đia Đia.

Jedna takva dojava pretvorila se u višednevno putovanje tokom kojeg je neprestano stizala prekasno.

Čula je za bračni par koji je usvojio dečaka iz Ksijana. Opis deteta podsećao je na njenog sina. Autobusom je otišla u drugi grad u provinciji Šanksi, a odatle nastavila do sela u kojem je očekivala da ih pronađe.

Sačekala je veče da se stanovnici vrate sa njiva. Tada je saznala da je par sa dečakom otišao upravo u Ksijan.

Odmah je krenula nazad.

U grad je stigla u ranim jutarnjim satima i provela sate tražeći stan u kojem su boravili. Kada ga je konačno pronašla, dobila je novu vest: otišli su dva dana ranije, u drugi grad.

Otputovala je i tamo. Obilazila je hotele, raspitivala se i tražila njihove tragove. Kada je ustanovila u kojem su odseli, ispostavilo se da su se već odjavili.

Zatim je krenula u još jedno mesto, do roditelja muškarca kojeg je tražila. Ni tamo nije zatekla par. Preostalo je da ode u rodno mesto njegove supruge, ali iza nje su već bila više od dva dana bez pristojnog obroka i dovoljno sna.

Morala je da se odmori.

Kada je nastavila potragu, konačno je pronašla ženu i dete. Posle svih pređenih kilometara i neprospavanih sati, videla je da dečak nije njen sin.

„Bila sam sigurna da je to dete Đia Đia. Bila sam izuzetno razočarana. Osećala sam da me to duboko pogodilo.“

Noću ga je sanjala kako je doziva

Posle tog razočaranja bilo joj je sve teže da izdrži. Misli o sinu nisu je napuštale ni kada bi zaspala.

Foto: Profimedia

„Svako jutro, prva stvar na koju sam pomislila bio je Điu Điu. A noću sam sanjala da me doziva: ‘Mama, mama!’, baš kao što je to radio dok je bio mali.“

Nekadašnji školski drug, koji je postao lekar, savetovao joj je da ode u bolnicu. Prihvatila je njegov savet.

„Doktor mi je rekao nešto što me duboko dirnulo: ‘Mogu da lečim tvoje fizičke bolesti, ali što se tiče bolesti tvoje duše, to zavisi samo od tebe.’“

O tim rečima je dugo razmišljala. Plašila se da će, ako potpuno izgubi snagu, izgubiti i mogućnost da nastavi potragu.

„Njegove reči su me naterale da preispitam svoj put. Počela sam da shvatam da ako ne naučim da kontrolišem svoje emocije, mogu potpuno da izgubim kontrolu. Ako poludim, kako ću onda nastaviti da tražim svoje dete? A šta ako se Điu Điu vrati i pronađe ludu majku? To bi bilo još gore za njega.“

Pokušala je da sačuva zdravlje i usmeri energiju na konkretne korake. Upoznala je druge roditelje koji su tražili nestalu decu i shvatila koliko porodica prolazi kroz sličnu agoniju.

Počeli su da sarađuju. Slali su jedni drugima pakete letaka i postavljali ih u krajevima u kojima žive. Tako su napravili mrežu koja je dopirala do većine kineskih provincija.

Stizale su nove informacije, ali nijedna nije vodila do Mao Jina. Li je tokom potrage lično obišla deset provincija.

Vratila je 29 dece roditeljima, a svog sina i dalje nije nalazila

Foto: Printscreen/Youtube/BBC

Kada je od nestanka njenog deteta prošlo 19 godina, Li se kao volonterka priključila organizaciji i sajtu „Bebo, vrati se kući“, posvećenim povezivanju nestale dece sa porodicama. Bilo je to 2007. godine. irishsun.com

„Više nisam bila sama. Pomogla mi je ogromna grupa volontera koji su želeli da pomognu u pronalaženju naše dece. Bilo mi je dirljivo. I pomislila sam: Čak i ako moje dete ne bude pronađeno, mogu da pomognem drugoj deci da se vrate svojim porodicama.“

Novi pomak usledio je 2009. godine, kada je Kina uspostavila bazu DNK podataka za pomoć u pronalaženju otete dece. Roditelji nestalih mališana i ljudi koji su sumnjali da su kao deca oteti mogli su da daju uzorke radi poređenja. Baza je omogućila rešavanje hiljada slučajeva.

Li je slušala priče koje su joj pomagale da razume šta je moglo da se dogodi njenom sinu. Među nestalom decom o kojoj je saznavala bilo je mnogo dečaka. Kupovali su ih parovi bez dece, ali i porodice koje su imale ćerke, a želele sina.

Do vremena kada je njena priča objavljena 2020. godine, pomogla je da se 29 dece ponovo poveže sa roditeljima. Prisustvovala je susretima kakav je i sama čekala.

„Ponekad bih se pitala: ‘Zašto ovo ne može biti moj sin?’ Ali kad bih videla roditelje kako grle svoju decu, bila bih srećna zbog njih. Iako mi nije bilo lako, to me je motivisalo i davalo mi je nadu da će jednog dana i moje dete doći.“

Tuđa sreća davala joj je razlog da nastavi. Ipak, svaki pogrešan trag ponovo ju je suočavao sa istim pitanjem: koliko još može da izdrži?

„Svaki put kad bi neki trag bio lažan, osećala sam se veoma razočarano. Ali nisam želela da se prepustim tom razočaranju. Ako bih to uradila, bilo bi mi veoma teško da nastavim da živim. Zadržala sam nadu, to mi je omogućilo da nastavim dalje.“

Obećanje koje je šapnula majci pred smrt

Veliku podršku imala je u svojoj majci. Ni ona nije prestajala da misli na nestalog unuka.

„Moja majka je preminula 2015. godine u 94. godini, ali pred smrt mi je pričala da je sanjala kako se Điu Điu vratio. ‘Prošlo je skoro 30 godina, sad bi trebalo da se vrati’, rekla je.“

Kada je majka pred smrt izgubila svest, Li je pretpostavljala da i dalje misli na njega. Približila joj se i izgovorila obećanje.

„Šapnula sam joj na uvo: ‘Mama, ne brini, sigurno ću naći Điu Điu.’ To nisam radila samo zbog sebe, nego da ispunim obećanje majci i pronađem svog sina.“

Majka je preminula petnaestog dana prvog meseca lunarnog kalendara, na datum koji se poklapao sa unukovim rođendanom po tom kalendaru. Za Li je ta podudarnost imala posebno značenje.

„Osećala sam da me Bog podseća da ne zaboravim ni majku koja me rodila ni sina kojeg sam nosila.“

Prošlo je još pet godina pre nego što je dobila vest koju njena majka nije dočekala.

Na Dan majki stigla je poruka: „Mao Jin je pronađen“

Telefon je zazvonio 10. maja 2020. godine, na Dan majki. Iz Uprave za javnu bezbednost Ksijana javili su joj da je Mao Jin pronađen.

Posle toliko pogrešnih dojava, nije mogla odmah da prihvati da je potraga završena.

„Nisam mogla da poverujem da je to stvarno.“

Preokret je pokrenula informacija o odraslom muškarcu koji je kao dete odveden iz Ksijana. Fotografija je pomogla policiji da, uz tehnologiju prepoznavanja lica, proveri njegov identitet. Trag je vodio do Čengdua, u susednoj provinciji Sečuan, oko 700 kilometara daleko.

Presudan odgovor dao je DNK test.

„Tek kada sam dobila rezultate DNK testa, tada sam zaista poverovala da je moj sin pronađen.“

Iza nje su ostale 32 godine potrage i više od 300 tragova koji nisu doveli do deteta. Mao Jin sada je bio odrastao muškarac. Imao je suprugu, sopstvenu firmu za uređenje enterijera i život o kojem njegova biološka majka gotovo ništa nije znala.

dnk test Foto: Bogdan Steblyanko / Alamy / Profimedia

Susret je zakazan za 18. maj. Dok ga je čekala, Li se suočila sa strahom koji ranije nije mogla da razreši: da li će čovek kojeg je toliko dugo tražila želeti da je prihvati?

Brinula je da je se ne seća i da možda neće prihvatiti njen zagrljaj. U dostavljenom tekstu taj deo izjave pogrešno je preveden kao pitanje da li će joj „oprostiti“; u izvornom intervjuu govori o strahu da ju je zaboravio i da neće prihvatiti njenu ljubav.

Potrčao joj je u zagrljaj kao kada je bio mali

Njena potraga već je bila poznata javnosti zahvaljujući brojnim televizijskim gostovanjima i radu sa porodicama nestale dece. Zato je i njihov susret privukao veliku pažnju.

Kineska centralna televizija prenosila je okupljanje u sali Uprave za javnu bezbednost Ksijana. Mao Jin ušao je, povikao „Majko!“ i potrčao prema Li.

Zagrlili su se. Sa njima je bio i njegov otac. Sve troje su plakali.

„Tačno je tako imao običaj da potrči prema meni dok je bio dete.“

U tom pokretu prepoznala je dečaka kojeg je poslednji put videla pre više od tri decenije. Strahovala je da neće smeti ni da ga zagrli, a on joj je sam potrčao u susret.

Prodat je za 6.000 juana i dobio drugo ime

Li je potom saznala šta se dogodilo sa njenim detetom. Godinu dana nakon otmice prodat je paru bez dece u provinciji Sečuan za 6.000 juana. Promenili su mu ime u Gu Ningning i odgajali ga kao sina jedinca.

Osnovnu i srednju školu, a zatim i koledž, pohađao je u Čengduu. Dok je njegova majka obilazila provincije i delila fotografije malog dečaka, on je odrastao ne znajući da ga ona traži.

Jedan detalj posebno je pokazao koliko su, uprkos svemu, u jednom trenutku bili blizu otkrića.

Nekoliko godina pre ponovnog susreta gledao je Li na televiziji. Pomislio je da je dobrodušna žena. Kada je pokazala fotografiju nestalog sina, učinilo mu se da dečak liči na njega dok je bio mali.

Nije povezao ono što je video sa sopstvenim životom.

Sina je pronašla, ali izgubljeno detinjstvo nije mogla da vrati

Li Đingzi grli sina Mao Jina na ponovnom susretu u Ksijanu 2020. godine, 32 godine nakon njegove otmice Foto: Printscreen/Youtube/BBC

Posle susreta Mao Jin proveo je mesec dana u Ksijanu, boraveći naizmenično kod biološke majke i oca. Sa Li je gledao stare fotografije. Nadali su se da će mu one probuditi uspomene, ali se on nije sećao života pre četvrte godine.

U intervjuu iz 2020. Li je govorila i o tome da je njen sin nastavio da živi u Čengduu. Iako je želela da joj bude bliže, poštovala je činjenicu da ima sopstvenu porodicu i izgrađen život. Komunicirali su svakodnevno i počeli da stvaraju nove uspomene.

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