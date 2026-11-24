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Stalno ste umorni, teško se koncentrišete, hladno vam je čak i kada drugima nije? Ove tegobe često pripisujemo stresu, godinama ili ubrzanom načinu života. Međutim, ponekad mogu ukazivati na usporen rad štitne žlezde, a jedan od mogućih uzroka je nedostatak joda.

„Jod je neophodan za stvaranje hormona štitne žlezde, koji utiču na gotovo svaku funkciju organizma“, ističe dr Laura Ryan, endokrinolog i profesor sa Medicinskog centra Univerziteta Ohajo u SAD.

Organizam ne može sam da proizvede jod. Zato je važno da ga redovno unosimo u odgovarajućim količinama.

Šta se dešava kada organizmu nedostaje jod

Dugotrajan nedostatak joda može dovesti do smanjene proizvodnje hormona štitne žlezde, a posledice se mogu odraziti na čitav organizam.

Kako se nedostatak joda može odraziti na naše zdravlje?

Jod Foto: Shutterstock

1. Hroničan umor i nedostatak energije – usporen rad štitne žlezde može izazvati iscrpljenost, pospanost i osećaj umora čak i nakon odmora.

2. Usporavanje metabolizma i povećanje telesne težine – kada štitna žlezda ne proizvodi dovoljno hormona, organizam sporije troši energiju, što može doprineti povećanju telesne težine.

3. Slabija koncentracija i pamćenje – mogu se javiti usporeno razmišljanje, zaboravnost i teškoće sa održavanjem pažnje.

4. Uvećanje štitne žlezde – dugotrajan nedostatak joda može izazvati gušavost, odnosno povećanje štitne žlezde, koje postaje vidljivo na vratu.

5. Rizici tokom trudnoće i poremećaji razvoja kod dece – jod je neophodan za pravilan razvoj mozga i nervnog sistema deteta, još tokom trudnoće. Njegov ozbiljan nedostatak može dovesti do trajnih posledica po intelektualni i fizički razvoj deteta, a u najtežim slučajevima i do komplikacija tokom trudnoće.

Mali mineral, veliki nedostatak za zdravlje

O jodu se najčešće razmišlja tek kada se pojave problemi sa štitnom žlezdom. Međutim, njegova važnost počinje mnogo ranije – još tokom razvoja deteta u majčinoj utrobi – i traje tokom čitavog života.

Odraslom čoveku potrebno je svega 150 mikrograma joda dnevno, ali njegov nedostatak može imati ozbiljne posledice.

Zato na jod ne treba misliti tek kada se pojave zdravstveni problemi. Njegov redovan i dovoljan unos važan je za zdravlje tokom čitavog života.

(Kurir.rs)

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