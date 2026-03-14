Dženifer Silverman je pre sedam godina napustila život u Njujorku i preselila se na "ostrvo penzionera" na Floridi. Tamo je prosečna starost stanovnika 56 godina.

"U početku me je to šokiralo", priznaje tridesetogodišnjakinja i za "Biznis Insajder" opisuje kako izgleda život u takvoj zajednici.

Kao tinejdžerka, bila je očarana crvenim tepisima, modnim magazinima i sanjala je o karijeri u modnoj industriji u Njujorku. Dženifer je uspela da ostvari svoj cilj i godinama je radila kao stilistkinja poznatih na Menhetnu. Vremenom je, međutim, čarolija nestala. Shvatila je da je njeno poslovno okruženje toksično i odlučila je da promeni život.

Amelija ostrvo, Florida

"Razmišljajući o sledećem koraku, ponovo sam počela da gledam klasične televizijske serije iz šezdesetih, koje su za mene bile neka vrsta mentalne oaze. Tada sam shvatila - želim da živim u televizijskom Mejberiju", priseća se Dženifer.

Na taj potez inspirisala ju je serija "The Andy Griffith Show", u kojoj je prikazan mali, šarmantan gradić pun srdačnih ljudi. Poželela je da pronađe svoj mir na ostrvu Amelija, koje često nazivaju "ostrvom penzionera".

Zajedno sa mužem krenula je u potragu za stanom na ostrvu, što se pokazalo težim nego što su očekivali. Na kraju su odlučili da kupe kuću.

"Kada smo stigli u naš novi dom, brzo je došlo do zabune. Meštani su pretpostavili da smo unuci novih vlasnika, a ne stvarni vlasnici kuće", priča Dženifer.

Tridesetogodišnjakinja priznaje da je znala da je ostrvo Amelija raj za penzionere, ali nije očekivala da će tamo biti toliko teško upoznati ljude mlađe od 50 godina.

"Prema podacima popisa stanovništva iz perioda 2019-2023, prosečna starost stanovnika je oko 56 godina", naglašava ona i dodaje da je to nije sprečilo da se uklopi u lokalnu zajednicu.

Njen miran život ponovo je uzdrman tri godine nakon preseljenja, kada joj je muž rekao da želi razvod. Dženifer se priseća koliko su joj tada pomogli ljudi sa ostrva.

"Moje komšijesu postale moji životni savetnici, zaštitnici, poput životnih trenera i telohranitelja, a na kraju i moja porodica na Floridi. Pomogli su mi da se ponovo podignem kada sam bila očajna i uključili su me u porodična okupljanja", kaže ona.

Džebnifer priznaje da pre preseljenja na ostrvo nije ni slutila koliko topline i podrške će dobiti od tamošnjih stanovnika.

10 razloga zbog kojih je ostrvo Amelija sjajno mesto za život

Amelija ne oskudeva u prirodnim lepotama, slikovitim pejzažima i zabavnim aktivnostima. Evo deset razloga zbog kojih je ovo ostrvo sjajno mesto za život.

1. Istražite prirodni svet

Amelija obiluje jedinstvenim životinjskim vrstama. Ako provedete dan u državnom parku Amelia Island, otkrićete slane močvare i morske šumske oblasti ostrva. Možete da jašete po plaži, tražite ajkulske zube i školjke duž obale ili naučite više o naporima za očuvanje morskih kornjača u parku.

2. Uživajte u bogatoj istoriji

Zabeležena istorija ovog ostrva seže do 1000. godine, kada su je naseljavali Timukuani. Kasnije je ostrvo bilo pod vlašću osam različitih zastava. Istoriju ostrva možete da istražite kroz nekoliko lokalnih muzeja.

3. Kupovina, restorani i više u istorijskom centru Fernandina Beach

Ako želite pravi doživljaj stare Floride, napravite pauzu od plaže i posetite Fernandina Beach. Ovaj šarmantni gradić proglašen je jednim od najboljih malih gradova. Tu se nalaze lokalni muzeji, butici i galerije. Glavna ulica nudi odlične lokalne restorane i The Palace Saloon, najstariji bar na Floridi.

4. Uživajte u sporijem tempu života

Iako Amelija ima odlične škole za mlade porodice, mnogi stanovnici su penzioneri koji uživaju u slobodnom vremenu. Ako ste umorni od gužve velikog grada, Amelija nudi opuštenu, plažnu atmosferu sa mnogo zabavnih aktivnosti svaki dan.

5. Pridružite se lokalcima na plaži

Mnogi turisti se okupljaju na popularnijem Main Beach Parku, ali kada živite na Ameliji, naučićete više o lokalnoj kulturi i omiljenim mestima, uključujući North Beach, mirniji deo plaže koji lokalci preferiraju.

6. Izbor raznovrsnih nekretnina

Ostrvo nudi mnogo sjajnih opcija za nekretnine. Bilo da tražite stan na plaži ili prostranu kuću za porodicu i druženje, ostrvo nudi prelepe kuće i stanove koji odgovaraju vašem stilu života i budžetu.

7. Prijatne temperature tokom cele godine

Nije previše vruće, nije previše hladno i nema snega i leda. Ako želite da pobegnete od ekstremnih temperatura, Amelija nudi umerenu klimu. Prosečna visoka temperatura je 25,3°C, prosečna niska 16,3°C, a ukupna prosečna temperatura je 20,8°C. Prosečna godišnja količina padavina iznosi 124 cm.

8. Jednostavan pristup putovanjima do i sa ostrva

Život na Ameliji ne znači da ne možete da putujete na bliže ili daleke destinacije zbog posla ili zabave. Međunarodni aerodrom u Džeksonvilu udaljen je samo 42 km od Fernandina Beacha i nudi svakodnevne letove ka većim gradovima SAD-a i nekim međunarodnim destinacijama.

9. Unapredite svoj golf zamah

Amelija ima nekoliko šampionskih golf terena i klubova gde možete da uživate u dnevnom igranju ili drugim pogodnostima članstva u klubu. Ostrvo takođe nudi mini golf, zabavan za celu porodicu.

10. Uživajte u lokalnim festivalima i događajima

Na Ameliji ne manjka događaja i festivala za uživanje u lokalnoj sceni. Festivalima dominiraju priroda, film, škampi, restorani, muzika, biciklizam, knjige i još mnogo toga!

