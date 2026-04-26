Ne možete ostati sa nekim iz ljubaznosti. Ali kako znate kada je konačno vreme da prekinete vezu? Većina veza, čak i u poslednjim danima, je u redu: i dalje volite tu osobu (čak i ako niste zaljubljeni u nju), i dalje volite da gledate Netfliks sa njom (čak i ako imate sve manje da kažete jedno drugom u retkim prilikama kada izlazite iz kuće). Zato, evo nekoliko pitanja koja treba da postavite sebi, a koja bi vam mogla pomoći da odlučite da li je vreme da pobegnete, bez obzira koliko vam je partner podnošljiv.

Da li uživate u njihovom društvu?

Veze nisu samo zajednički životni planovi ili kompromisi, one bi trebalo da donose i radost u svakodnevnim trenucima. Stručnjaci upozoravaju: ako provodite vreme sa partnerom i osećate se više opterećeno, nezadovoljno ili ravnodušno nego srećno, to je alarmantan znak.

Prava ljubav se ogleda u sitnicama: zajedničkim šetnjama, razgovorima, smehu, ali i u osećaju podrške kada vam je teško. Ako vam društvo partnera ne donosi osmeh ili osećaj opuštenosti, a često se osećate kao da "ispunjavate obavezu“, to može značiti da veza više ne ispunjava osnovnu funkciju emotivne bliskosti.

Psiholozi ističu da je uživanje u prisustvu partnera jedno od ključnih merila dugoročne kompatibilnosti. Kada ti trenuci prestanu da inspirišu i donose zadovoljstvo, čak i mala distanca ili odsustvo inicijative za druženje postaju pokazatelji da veza možda nema budućnost.

Pre nego što nastavite dalje, postavite sebi iskreno pitanje, da li zaista volite da ste s njim/njom? Ako odgovor često bude "ne“, možda je vreme da razmislite o promenama i o svom emotivnom blagostanju.

Da li imate osećaj da vaši životi postaju previše različiti?

Dvadesete su posebno loš period za ovo, posebno ako ste išli na univerzitet. Očigledno je da postoje razlike u prihodima tokom visokog obrazovanja ali tokom studija to i nije preterani problem. Ovo se menja kada diplomirate, često tako brzo da je pomalo šokantno.

Uobičajeno je da se nađete sa veoma drugačijim načinom života od vaših prijatelja i, da, vašeg romantičnog partnera. Ponekad kada se to desi, nastavak veze jednostavno ne funkcioniše. Ako vam se životi previše razlikuju, i veza zbog toga ne funkcioniše, ne možete ostati sa nekim iz saosećanja ili lojalnosti prema prošlosti. Ogorčenost će vas izjedati i biće samo gore za oboje.

Ako jedan partner voli izlazak, druženje i aktivan društveni život, a drugi više ceni mir i rutinu kod kuće, dolazi do nesklada u očekivanjima. Psiholozi naglašavaju da ove razlike često vode ka osećaju da “ne živite zajedno, već paralelne živote".

Da li doživljavate čežnju i u kolikoj meri?

Da li doživljavate čežnju za slobodnim životom i drugim ljudima? Potpuno je normalno da primećujete atraktivne osobe koje nisu vaš partner dok ste u vezi, ali kada to dostigne određeni intenzitet, kada vas želja za drugim ljudima izludi, to je verovatno znak da vam vaša trenutna veza ne odgovara.

Osećaj privlačnosti ili emotivne povezanosti s nekim drugim ne mora odmah značiti kraj veze, ali ukoliko počinje da utiče na vaše ponašanje, pažnju i osećanja prema partneru, može biti znak da nešto ozbiljno ne funkcioniše u odnosu.

Stručnjaci objašnjavaju da želja za drugim osobama često otkriva nezadovoljstvo unutar same veze, bilo da je u pitanju nedostatak pažnje, emocionalna distanca, različiti ciljevi ili gubitak intime. Ponekad je to i znak da partneri više nisu kompatibilni ili da se osećaju zapostavljeno. Iskren razgovor i introspektivna procena jeste ključna za održavanje zdrave veze.

Kurir.rs/VICE