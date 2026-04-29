Deluje kao tipična priča od koje će neko jednog dana napraviti film, a jedan Reddit korisnik iz Hrvatske je podelio upravo takvo iskustvo s najstarijim članovima svoje familije.

"Nažalost, nije redak slučaj"

“Po mom mišljenju, sve bi trebalo da ide pola-pola, kao što zakon nalaže, ali ovde jedna osoba (čiji sam direktni potomak) smatra da druga treba da dobije zemlju koja ne vredi ništa i to zato što je kao mladić poslat u grad i tamo živeo i radio, dok je on ostao ‘u kući’, ali sopstvenom odlukom (iako mu je savetovano da ode u grad). Da, obrađivao je tu zemlju koja navodno vredi više (ali opet to je selo, nikakva parcela uz more) i tako je došlo do raskola pre 15 godina”, objasnio je korisnik i nastavio:

“Ovaj i dalje nastavlja da obrađuje zemlju koja nije njegova i sada se pitam šta oni misle da će se desiti kada jednog dana umru? Zemlja se deli na još više delova, a da ne govorim da realno nikoga više nije ni briga za tu zemlju, a u porodici se stvorila negativna energija koja se proteže godinama i koja je, verujem, uzrokovala brojne nedaće koje su nas zadesile. Malo sam patetičan, ali u teškim životnim situacijama čovek krene sve da analizira. Pa evo, zanima me mišljenje šta je tu ispravno, a šta pogrešno, jer izgleda da više nisam sposoban da objektivno sagledam situaciju”, zamolio je za savet.

Jedan od komentara je glasio: “Nažalost, nije redak slučaj. Nasledstvo ide zakonski pola-pola, ali jedan od naslednika misli da mu pripada više jer se brinuo za nekoga ili nešto. Možda se jednog dana naslednici dogovore za nekakvu poštenu zamenu? Ili će to biti zapuštene parcele koje ne vrede ništa, ali imaju mnogo vlasnika, klasika”.

"Većina mi kaže da sam luda"

Zatim se javila jedna korisnica koja je podelila svoju, ništa manje interesantnu i poučnu priču, prenosi Dnevno.hr.

“U svakoj porodici je tako, pa i u našoj, ali ja sam odlučila tome da stanem na kraj. Baka je pre smrti po jedan stan prepisala na mene i bratića (najstarije unuke), kao poklone. E sad, ja sam u tom stanu živela par godina, pa imala poslovni prostor i takođe ulaganja, jer je stan u kući (zajedno smo sanirali krov itd.). Sada je došlo vreme prodaje i daću mlađoj sestri novac (pola, odnosno ono što sam uložila), iako me nikakav zakon na to ne obavezuje i iako možda svojim ponašanjem to nije zaslužila, ali ne da mi se zbog par desetina hiljada evra nastavljati niz moje bake i njene sestre koje ne pričaju već 20 godina i obe su jednako tužne - ali nijedna neće da popusti”, objasnila je i dodala:

“Većina mi kaže da sam luda zbog toga, jer postoje neke stvari koje ne želim da iznosim, ali eto, kupili smo svoj stan na kredit, imam dobra primanja, nju to sve čeka i znam da bi mi do smrti zamerila da joj ne dam deo i stvarno mi novac nije vredan toga. Život prođe, porodicu, iako je ne možeš birati“.

