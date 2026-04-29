Jedan mladić je odlučio da svoju devojku zaprosi na najromantičniji mogući način: javno, pred velikim brojem okupljenih prijatelja, porodice i prolaznika. Sve je bilo spremno za trenutak iz snova - okupljeni su držali kamere, vladala je atmosfera iščekivanja i osmeha. Međutim, umesto sreće, usledio je šok: na njegovo pitanje "Udaj se za mene", devojka je jasno i glasno izgovorila "ne", pretvarajući romantičan trenutak u neprijatnu situaciju pred očima svih.

Trenutak koji je trebalo da bude vrhunac ljubavi pretvorio se u veliku neprijatnost i mladićevo vidno razočaranje. Ipak, dok se mladić borio sa odbijanjem i situacijom koja je postala viralna, desilo se nešto neočekivano i dirljivo. Okupljeni ljudi su odmah pritrčali da ga uteše i pruže podršku. dok je on plakao.

Foto: Printscreen/Instagram/Podgoricki vremeplov

U sekundi se stvorila grupa ljudi koja ga je okružila zagrljajima i rečima podrške. Ovaj dirljivi gest ljudskosti i empatije, kada su svi prisutni stali uz mladića u momentu njegovog neuspeha, brzo je postao ključni deo snimka koji se munjevito proširio internetom.

Snimak je pokrenuo veliku debatu na društvenim mrežama. Dok jedni komentarišu da javne prosidbe uvek nose veliki rizik i da za ovakve stvari treba biti siguran pre klečanja, drugi se fokusiraju na devojku. Oni poručuju da je i "ne" odgovor koji se mora poštovati, bez obzira na pritisak publike.

Među komentarima u opisu objave jedan korisnik je napisao da je u pitanju je Paulie Roberts, koji snima šaljive videe, pa je možda i u ovom slučaju to u pitanju.

