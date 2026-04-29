Tragedija u Džontaunu, zabačenoj komuni u Gajani, gde je 18. novembra 1978. više od 900 članova sekte Peoples Temple izgubilo život u masovnom ubistvu i samoubistvu, i dalje se smatra jednim od najmračnijih događaja u istoriji.

Decenijama kasnije, Trejsi Parks i dalje nosi ožiljke tog dana. Imala je samo 12 godina kada se našla na blatnjavoj pisti u Gvajani, držeći beživotno telo svoje majke i pokušavajući da je probudi. Oko nje su ležala tela pogođena mecima, dok su se čuli jauci ranjenih.

Trejsi Parks preživela trovanje cijanidom u sekti

Džim Džouns je koristio svoju moć da seksualno iskorišćava članove zajednice, razbijao je brakove i prisiljavao ljude na javna poniženja i bizarne rituale pokornosti, tvrdeći da je on jedini put do "spasenja". Nakon što je pucnjava na pisti počela, Džouns je shvatio da je kraj blizu. Naredio je svim svojim sledbenicima da popiju voćni sok pomešan sa cijanidom.

Trejsin otac Džeri Parks, vikao je da beži u džunglu. U tom trenutku ugledala je stariju sestru Brendz Parks kako trči ka gustoj šumi, i instinktivno je krenula za njom. U strahu i šoku, dve devojčice su bežale kroz prašumu, ne osvrćući se.

„Imala sam osećaj kao da nisam u svom telu“, prisećala se Parks. „Bile smo prestravljene, samo smo trčale.“

Posle tri dana lutanja kroz džunglu, iscrpljene i bolesne, konačno su izašle na sigurno. Tek tada su shvatile razmere užasa koji su izbegle. Više od 900 članova sekte, predvođenih vođom Džimom Džonsom, umrlo je nakon što su popili napitak sa cijanidom. Među žrtvama je bilo i 304 dece, od kojih su mnoga bila primorana da uzmu otrov.

Tela su ostala u kampu, kilometrima daleko, na tropskoj vrućini. Parks je kasnije saznala da je izgubila pet članova porodice. Vest joj je saopštena postepeno, dok su je lekari oporavljali.

„Rekli su mi da niko nije preživeo. Svi su nestali“, ispričala je.

Danas, kao odrasla žena, i dalje se suočava sa traumom. Ona odbacuje tvrdnju da je u pitanju bilo kolektivno samoubistvo.

„Ovo nije bilo samoubistvo. Ovo je bilo ubistvo. Ta deca nisu želela da umru, kao ni mnogi odrasli“, poručuje Parks.