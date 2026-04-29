Mladoženji Džordan Mendoza venčanje je umalo bilo otkazano zbog bizarne nezgode ali se na kraju pretvorilo u priču za pamćenje.

Naime, nekoliko sati pre ceremonije, 28-godišnji Mendoza trenirao je sa kumovima u teretani u San Diegu, kada je povredio palac leve ruke. U početku nije shvatao koliko je povreda ozbiljna, ali se situacija brzo promenila kada je stigao u bolnicu.

Rendgenski snimci pokazali su da mu je kost u prstu polomljena na čak osam mesta i da mu je hitno potrebna operacija u suprotnom bi mogao da izgubi palac.

Foto: CBS 8 San Diego/youtube

„U tom trenutku sam pomislio da postoji velika šansa da će venčanje biti otkazano“, priznao je Mendoza.

Međutim, medicinsko osoblje nije želelo da dozvoli da mu se taj važan dan upropasti. Medicinska sestra Dori Mancuso i ostatak tima odlučili su da pronađu rešenje. U pomoć je pritekao i ortopedski hirurg Kris Davning, koji je predložio neobičan potez da operaciju izvedu dok je pacijent budan, kako bi sve bilo završeno što brže.

„Rekao sam mu da ćemo ovo uraditi dok je budan kako bismo ga što pre pustili“, objasnio je doktor.

Uz lokalnu anesteziju, operacija je uspešno obavljena, a atmosfera u sali bila je opuštena, osoblje je razgovaralo sa mladoženjom dok je zahvat trajao.

Za to vreme, njegova verenica držala je sve pod kontrolom i organizovala venčanje bez panike. Mendoza je kasnije rekao da su njegovi kumovi bili oduševljeni njenom reakcijom.

„Zato je i ženim“, kroz osmeh je dodao.

Na kraju, uprkos dramatičnom početku dana, mladoženja je stigao na vreme da izgovori sudbonosno „da“. Gostima je ispričao šta se dogodilo, a slavlje je proteklo bez problema.