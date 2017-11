STAKLORESCA FILIPA ODALA SU OVA DVA DETALJA: Svirepo ubio najboljeg druga pekara pa telo zatrpao tepisima, ramovima i staklom

Filip Gavranović (31), vlasnik staklorezačke radnje u Resavskoj ulici u Beogradu, osumnjičen je da je Nikolu Ostojića, vlasnika pekare u istoj ulici, brutalno ubio zbog 20.000 evra.

Nakon zločina Gavranović je telo svog najboljeg prijatelja zatrpao tepisima, ramovima i staklom iz svoje radnje, prodavnicu zaključao i otišao.

Ovaj stravičan zločin šokirao je članove porodice oba muškarca. Naime, kako su ispričali Filipovi i Nikolini prijatelji, njih dvojica su bili nerazdvojni i svakoga dana su zajedno pili kafu, izlazili, pa čak i letovali.

Zajedno su sedeli u kafiću i pili piće i neposredno pre zločina. Naime, kako se pekara čiji je vlasnik Nikola Ostojić i Gavranovićeva staklorezačka radnja, koju je nasledio od oca, nalaze u Resavskoj ulici, jedna preko puta druge, njih dvojica su svakodnevno sedeli u kafiću odmah pored Gavranovićevog lokala.

Kako su ispričali svedoci, njih dvojica su pili piće, sedeli i razgovarali, kada ga je u jednom trenutku Gavranović pozvao da uđe u njegovu radnju.

Šta se tačno u njoj dogodilo za sada nije poznato, osim da je Gavranović oštrim predmetom, verovatno staklom iz svoje radnje, izbo Ostojića s leđa.

- Zločin je pripremao nekoliko dana, a motiv je najverovatnije novac koji je Nikola imao kod sebe - kažu izvori iz istrage.

Naime, Gavranović je znao da Ostojić kod sebe ima novca, jer je planirao da uskoro proširi svoj pekarski posao i na druge lokacije u gradu, a on je, navodno, bio u velikim dugovima. Niko ne zna zbog čega tačno.

Kada je nesrećni muškarac mrtav pao na zemlju, Gavranović je preko njegovog tela nabacao tepihe, ramove i stakla... Sve što je pronašao u svojoj radnji. Zaključao lokal i otišao.

Ostojićeva supruga je prijavila nestanak svog muža na dan kada se zločin dogodio. U potragu za njim uključila se policija, prijatelji, porodica, mediji...

Ostojićeva sestra Milijana, rekla je za list da je znala da je njenog brata ubio upravo Gavranović.

- Znala sam da je on. Prvo što sam ugledala kada sam ušla u policijsku stanicu 29. novembar bio je inspektor koji mi je rekao da sačekam. Onda je izašao Filip i kada sam ga videla, znala sam da je on... Sve sam rekla tada policiji, i gde je on, i gde se nalazi radnja, niko me nije slušao, čekali su dva dana.. - ispričala je sinoć očajna devojka.

I Nikolina supruga Vera juče je kratko rekla: "Zašto se to desilo? Zbog para..."

Uhapšeni Gavranović je, kako se saznaje, staklorezačku radnju nasledio od svog oca.

- Problem je očigledno bio u novcu. Filip je od Nikole stalno tražio, te daj 1.800, pa 2.000, pa 3.000. Niko, međutim, nije znao šta će mu. Nije se kockao, ko zna za šta mu je trebalo - pričaju ljudi koji su obojicu dobro poznavali.

Prema nezvaničnim informacijama, Gavranović je prilikom ubistva od Nikole uzeo određenu sumu novca.

Evo šta ga je odalo

Policiji je Gavranović bio sumnjiv i nakon izjava Nikoline sestre, ali i kada su utvrdili da mu je staklorezačka radnja zaključana baš od onog dana kada je policji prijavljen Nikolin nestanak. Takođe, zaposleni u okolnim lokalima ispričali su da se Gavrilović nikada nije odvajao od svog automobila "punta" kojim je svuda išao.

Automobil je, međutim, od dana Nikolinog nestanka stajao parkiran na parkingu ispred njegove radnje i to je svima bilo čudno...

Gavranović je uhapšen juče, nakon što je u njegovoj radnji otkriveno Nikolino telo. Njemu je određen pritvor od 48 sati, nakon čega će, uz krivičnu prijavu biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Beogradu.

Za Nikolu, kažu komšije, niko nije mogao da kaže nijednu lošu reč. Dodaju da je bio div od 212 centimetara, a duša od čoveka.

- Ne zna se da li ga je više volela porodica, njegovi prijatelji ili mi ovde u pekari - rekao je jedan od radnika.

Nikola se, inače, kao mlad doselio iz Prijepolja u Beograd jer je bio profesionalni košarkaš.

- Tražili su ga mnogi klubovi, bio je veoma talentovan - rekao je jedan njegov rođak, uz napomenu da je imao velikih poslovnih planova.

Nikola je bio oženjen i imao sedmogodišnjeg sina.

