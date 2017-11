ON NIJE ČOVEK, ON JE MONSTRUM: Došao je na naša vrata bez imalo srama, smirivao nas, grlio Veru! UBIO JE NIKOLU A ONDA GA SA PORODICOM DANIMA TRAŽIO PO NASIPU

Staklorezac Filip Gavranović ne samo da je hladnokrvno ubio svog najboljeg prijatelja Nikolu Ostojića u svojoj radnji u Resavskoj ulici u Beogradu, već ga je bez imalo griže savesti četiri dana tražio sa njegovom suprugom!

Gavranović je osumnjičen da je Nikolu Ostojića ubio prošlog petka u svojoj staklorezačkoj radnji, gde je njegovo telo nakon zločina zatrpao tepisima, ramovima i staklom, prodavnicu zaključao i otišao.

Nikolin nestanak istog dana prijavila je njegova supruga Vera i činjenica da ga nigde nema jako je zabrinula sve članove njegove porodice. Vera je o Nikolinom nestanku, ne sluteći da on ima ikakve veze sa tim, obavestila i Nikolinog najboljeg prijatelja Filipa Gavranovića.

A prvi koji je onda zakucao na vrata Ostojića i nudio pomoć njegovoj ženi Veri u potrazi za njim bio je upravo sam Gavranović!

"On je došao na naša vrata bez imalo srama, smirivao nas, grlio Veru, a čak je i učestvovao u potrazi za njim... za njim kojeg je sam ubio... On nije čovek, on je monstrum, jer emotivno biće nije sposobno da uradi tako nešto..." rekla je Milena Jelovac, Nikolina tašta.

Prva informacija koju je porodica dobila iz policije je da je Nikolin telefon lociran u naselju Starčevo u Pančevu. Mnogi Nikolini prijatelji zajedno sa policijom uputili su se u potragu, a na čelu sa njegovom suprugom Verom.

Bez imalo stida, ili kako bi možda skrenuo sumnju sa sebe, Nikolin ubica krenuo je u potragu za njim po šumama i močvarama u ovom naselju, vešto krijući četiri dana da se telo prijatelja nalazi u njegovoj radnji, u samom centru Beograda!

Ubica je po svemu sudeći sve vreme bio hladne glave jer se, odmah nakon zločina, rešio Nikolinih stvari.

"Ne mogu da verujem da takvi ljudi postoje. To nije čovek. Porodica mu je fina, ali on je monstrum i za ono što je uradio Nikoli i svima nama, a naročito sedmogodišnjem detetu, kome ne znamo kako da kažemo šta se dogodilo njegovom tati kog je oobožavao, Filip ne zaslušuje da živi", dodala je kroz suze Milena.

Gavranović je otkriven prejuče nakon što je u njega posumnjala supruga Ivana sa kojom se venčao pre tri nedelje. Ona je primetila njegovo čudno ponašanje nakon što je Ostojić nestao, požalila se svom ocu, a onda i pronašla krv na njegovoj odeći.

Njega su policiji odala i dva detalja, to što mu je od trenutka Nikolinog nestanka radnja bila zaključana i automobil od kog se inače nikada nije razdvajao, stajao je danima parkiran ispred nje.

Nakon što je saslušan u policiji, Nikolina sestra videla ga je u policijskoj stanici i rekla da joj je njegovo ponašanje bilo jako sumnjivo, i da je tada znala da je on ubio njenog brata.

"Znala sam da je on. Prvo što sam ugledala kada sam ušla u policijsku stanicu 29. novembar bio je inspektor koji mi je rekao da sačekam. Onda je izašao Filip i kada sam ga videla, znala sam da je on... Sve sam rekla tada policiji, i gde je on, i gde se nalazi radnja, niko me nije slušao, čekali su dva dana.." - ispričala je očajna devojka.

Branio se ćutanjem

Viši sud u Beogradu Gavranoviću je sinoć odredio pritvor do 30 dana zbog postojanja okolnosti koje ukazuju da će ometati istragu uticanjem na svedoke, kao i zbog načina i težine posledica krivičnog dela koje su dovele do uznemiranja javnosti koje može ugroziti nesmetano i pravično vođenje krivičnog postupka.

Prethodno, na saslušanju kod tužioca Gavranović se branio ćutanjem, odnosno iskoristio je pravo da ne iznosi odbranu.

Gavranoviću se na teret stavlja teško ubistvo za koje je zaprećena kazna od minimum 10 do 40 godina zatvora.

