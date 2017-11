STAKLOREZAC BIO U DUGOVIMA DO GUŠE: I odelo za svadbu uzeo na crtu, a od najboljeg druga pekara kog je ubio i na dan venčanja tražio pare za cigare?!

BEOGRAD - Staklorezac Filip Gavranović, koji je prošle nedelje ubio svog najboljeg prijatelja, pekara Nikolu Ostojića, a potom njegovo telo sakrio u svojoj radnji u Resavskoj ulici u Beogradu bio je u tolikim dugovima da je čak i odelo za svoju svadbu "uzeo na crtu".

Kako pričaju članovi porodice ubijenog Ostojića, Gavranović se oženio svega tri nedelje pre nego što je počinio užasan zločin, a čak je i na taj dan od Nikole tražio novac.

- Na dan svoje svadbe je došao i od Nikole tražio na zajam 2.000 dinara da bi imao za cigare na svadbi - rekla je Milena Jelovac, tašta ubijenog muškarca. Ona je dodala da je Gavranović čak i odelo za svadbu i burme uzeo "na crtu".

Zbog čega Gavranović je bio stalno u dugovima prijatelji i komšije ne znaju. Kako kažu, staklorezačku radnju u samom centru Beograda nasledio je od pokojnog oca. Ipak poznanici kažu da su Gavranovića retko viđali u lokalu, koji je više bio zatvoren nego otvoren, ali da su ga zato svakoga dana viđali u bašti susednog kafića u kom je provodio veći deo dana sa Nikolom.

- Obojica su mladi momci i tu su se i upoznali. Kada je leto, sedeli bi u bašti, šalili se uz kafu i pazili na lokale, da im brže prođe dan. Zbližio ih je i temperament, Nikola je bio šaljivdžija, kod njega nije bilo ničega crnog i sve je kod njega moglo. Bog zna koliko je Nikola radio i koliko je bio srećan dok radi, 24 sata je bilo malo za njega jer je imao viziju i bio je na korak da je ostvari. Bio je i podstanar, svaki dinar je čuvao i želeo je sve sam da stvori svojoj porodici i da obezbedi dete - priča Branka Kostandinović, porodična prijateljica.

Sa njim je u tom istom kafiću sedeo i kobnog dana. Nakon nekoliko pića, Gavranović je Ostojića pozvao u svoj lokal, a onda ga nasmrt izbo i njegovo telo ostavio u radnji.

- Problem je očigledno bio u novcu. Filip je od Nikole stalno tražio, te daj 1.800, pa 2.000, pa 3.000. Niko, međutim, nije znao šta će mu. Nije se kockao, ko zna za šta mu je trebalo - pričaju ljudi koji su obojicu dobro poznavali.

Gavranović je znao da Nikola ima novac baš tada kod sebe jer je bio na korak da ostvari svoj cilj, a to je da napokon otkupi lokal koji je iznajmljivao za svoju pekaru u Resavskoj ulici. A s kime bi sreću podelio nego sa svojim najboljim prijateljem.

- Nikola je sanjao taj dan i napokon je došlo do njegovog ostvarenja. Sedeo je u kafiću pored lokala kao i svakog drugog dana sa Filipom, i ovaj je znao da Nikola deo novca ima kod sebe... Da nam je samo Nikole, nema tih para... - jedva je izgovorila Milena.

Lagao ženu da ima para

Gavranović se tri nedelje pre zločina oženio svojom devojkom Ivanom. Kako kažu njihovi poznanici, ona je bila iz imućne porodice, a on se pred njom pretvarao da ima novca.

Upravo je njegova supruga primetila njegovo neobično ponašanje kada je prijavljen Nikolin nestanak i bila je ključna u razotkrivanju da je upravo on počinilac ubistva.

Nikolin nestanak prijavljen je u petak, i od tada su Filipovi postupci Ivani bili sumnjivi.

- Te idemo da vratimo pare, te čekaj me tu i tu, nemoj da dolaziš do radnje i sve se to izdešavalo baš u petak, i žena je verovatno povezala. Iako nije znala istinu, bila je ključna. Ne može ni da pretpostavi da sa takvim čovekom živi. On je monstrum. Ne samo što je nastavio da živi s time na duši još četiri dana nego je Nikolu čak i tražio sa mojom ćerkom... - priča Milena, Nikolina tašta.

Sve te detalje je Nikolinoj ženi Veri ispričala Filipova žena Ivana. Ivana i njena porodica su, kaže, u potpunom šoku.

- Ivana se sa njim skoro upoznala i Filip joj je pričao bajke, a ona je iz imućne porodice. Ne znajući ni ko je ni šta je, evo, udade se za njega pre tri nedelje. Njena porodica je van sebe, njen otac je toliko plakao preko telefona da se orila cela kuća... Osakati nas... - rekla je Milena.

Filip Gavranoviću određen je pritvor od 30 dana, a preti mu do 40 godina zatvora.

