ŽABAC PROGOVORIO O PREBIJANJU INVESTITORA: Otišao sam u policiju da me zaštite, nisam u stanju nikoga da povredim

Meni je pola lobanje plastično, ne mogu svega da se setim. Tako da mogu da iznesem ono što znam. Znam da ga ja nisam ubio i to negiram u potpunosti. Apsolutno ne priznajem da sam išta kriv. Da sam to uradio, imao sam priliku da pobegnem, ali ja sam šetao ulicom.

Ovo je juče na saslušanju izjavio Nebojša Tubić Žabac, osumnjičen da je sa još tri osobe, za kojima se traga, učestvovao u prebijanju nasmrt investitora Spasoja Milićevića.



Žapcu, inače bivšem dečku pevačice Goce Božinovske, posle saslušanja određen je pritvor do 30 dana zbog bojazni da bi boravkom na slobodi mogao da utiče na svedoke, ali i opasnosti da bi mogao da ponovi delo.



Na saslušanju, koje je trajalo nešto više od tri sata, Tubić je detaljno govorio šta je radio u utorak uveče, kada je Milićević brutalno prebijen.

- U to vreme, oko 19 sati, bio sam sa jednim poznanikom kod advokata. Teško sam bolestan zbog onog što mi se izdešavalo u bliskoj prošlosti, posle ranjavanja, i u takvom stanju nisam mogao da napadnem i pretučem Milićevića, niti da učestvujem u organizovanju tuče. To apsolutno tvrdim. Čak sam te večeri, kad sam čuo šta se desio Spaletu, otišao u policijsku stanicu i tražio da me zaštite jer sam se uplašio da će neko i mene da napadne - rekao je Žabac.



Na novosadskom Almaškom groblju juče je organizovan ispraćaj Spasoja Milićevića. On će danas u 14 časova biti sahranjen u rodnom Trebinju. Od njega su se oprostili supruga, dve ćerke i sin, rodbina, prijatelji i poznanici.

Spasoje Milićević, foto: Privatna Arhiva



Optužen za mućke

POKOJNIKU DANAS TREBALO DA SE SUDI



U novosadskom Višem sudu za juče je bio zakazan nastavak suđenja nastradalom Spasoju Milićeviću. Njemu se sudilo zbog optužbe da je zloupotrebio položaj odgovornog lica i za nesavesno poslovanje, odnosno da je iste stanove prodavao više puta.

Kurir / S. Stojanović

