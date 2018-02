Srbin zanemeo, a zbog njega je smenjeno 700 FRANCUSKIH CARINIKA I ZVANIČNIKA: Zoran već godinu dana neće da kaže ko je od državnika bio na PLATNOM SPISKU!

Misteriozni srpski biznismen Zoran P. koji se našao u centru afere u kojoj je smenjeno 700 carinika i visokih zvaničnika kojima je navodno upravljao iz senke, ni godinu dana od izbijanja skandala koji je celu Francusku podigao na noge ne želi da otkrije ko se od državnika nalazio na njegovom platnom spisku.



Nakon njegovog privođenja prošle godine, očekivalo se da progovori o dugogodišnjim malverzacijama na carini teškim stotine miliona evra, ali on do danas nije otkrio ni reč.



Vratio se u Pariz



On je, kako se pisalo, dirigovao kompletnim carinskim servisom i naređivao najvećim funkcionerima, ali ni posle godinu dana najrazličitijih pritisaka nije otkrio listu državnika koji su radili za njega.



Podsetimo, Zoran P. je priveden kada je žandarmerija u birou direktora luke u Avru pronašla 800.000 €, koji su odmah dovedeni u vezu sa njim.

- Na pitanje suda čiji je novac, Srbin je hladnokrvno odgovorio da je njegov i na taj način zaštitio moćnike i saradnike iz carine od daljeg otkrivanja poslova. U trenutku kada je afera razotkrivena, Zoran P. je bio u Srbiji, ali se vratio u Pariz, uprkos tome što je znao da će biti saslušan. Od čoveka takve reputacije se i očekivalo da će ćutati i neće progovoriti ko je sve bio umešan, ali je ovo veoma iznerviralo istražioce i sud - pišu francuski mediji.



Kada su državne službenike stavili pod istragu i pitali zašto nikada nije uhapšena nijedna osoba iz čak 32 afere koje su pokrenute, i ostali bez odgovora, zaključili su da je Srbin radio sam i samo za sebe. Bilo je i spekulacija da su carinski službenici bili u strahu od njega, da je vršio presiju na njih, nakon čega su svi do jednog pozvani na ispitivanje, ali su sve negirali.



Stranac u vrhu carine



Prema pisanju medija, nikad u skorijoj istoriji se nije desilo da stranac, a pogotovo Srbin, bude tako blisko povezan s vrhom francuske carinske tajne službe DNRD. Takođe, tamošnji analitičari navode da će DNRD servisu biti potrebno deset godina da se oporavi od urušavanja ugleda i reputacije nakon ove afere.



Svemoćan na carini

PROVUKAO 270 KAMIONA BEZ KONTROLE



Vlastima je smetalo što se Zoran P. povezao sa tajnom službom do koje stranci teško dolaze.

- Na osnovu svih informacija koje su do sada poznate, dolazi se do zaključka da Zoran P. nije bio saradnik ove službe, već da je njome praktično upravljao. Kao primer za to koliko je bio moćan govori slučaj kada je 270 njegovih kamiona prošlo carinu bez kontrole - ispričao je izvor.