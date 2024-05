"MOGUĆE JE DA TELO MALE DANKE BUDE PRONAĐENO ZA NEKOLIKO GODINA!" Sudski veštak: Izjava predsednika opštine Bor ukazuje na JEDNO

Mesec i po dana prošlo je od ubistva dvogodišnje devojčice Danke Ilić, a porodica i javnost i dalje su bez odgovora šta se dogodilo sa telom devojčice i gde se ono nalazi.

U međuvremenu, osumnjičenima za ubistvo Dejanu Dragijeviću i Srđanu Jankoviću produžen je pritvor, kao i Dejanovom ocu Radoslavu Dragijeviću, osumnjičenom da je pomogao sinu da se reši tela.

Dokle se stiglo u istrazi ovog slučaja, kao i da li će najnovija veštačenja pomoći u otkrivanju detalja ovog zločina, govorili su u emisiji Puls Srbije Ljubiša Božić, specijalista sudske medicine i stalni sudski veštak i Rajko Nedić, glavni urednik Kurira.

foto: Kurir televizija

Nedić je konstatovao da je policija radila na slučaju Danke Ilić pod velikom pritiskom:

- Prošlo je skoro dva meseca. Ovaj događaj uznemirio je domaću i regionalnu javnost i policija je radila svoj posao pod velikim pritiskom. Stotine ljudi krenulo je u potragu za devojčicom. Bile su angažovane pored policije i vatrogasne služne i gorska služba spasavanja. Mnogo je to drugačije kad je to pod lupom javnosti. Nekada se i godinama istražuju neki slučajevi i da se ubice ili telo nađu i posle nekoliko godina. Ovo je ipak bio nestanak deteta iz svog dvorišta i to je dalo jednu potupuno novu dimenziju. Treba biti strpljiv jer istraga još uvek traje - rekao je Nedić.

foto: Kurir televizija

Božić je komentarisao jedno uključenje predsednika opštine Bor u program Kurir televizije koje po njemu ne daje razloga optimizmu.

Ja sam upravo na vašoj televiziji jednom prilikom pratio uključenje predsednika opštine iz Bora. Taj čovek koji je otuda, on nijednog trenutka nije iskazao minimum sumnje da se tako nešto desilo, odnosno da je ona živa. Zašto? Zato što on iz tog ambijenta tamo, on tačno zna šta se tamo odigralo i na koji način i zašto se to tako desilo. Nema on više informacija, nego jednostavno tamo, iz tog ambijenta je, iz Bora - rekao je Božić i dodao:

01:45 MOGUĆE JE DA SE TELO MALE DANKE PRONAĐE ZA NEKOLIKO GODINA! Sudski veštak: Izjava predsednika opštine Bor ukazuje na JEDNO

- Svi oni koji se distanciraju, iznose raznorazne teorije, te možda je ovo, te možda je ono. Mislim da se nažalost najgore desilo. Svi nekako, valjda, prirodno želimo da gajimo nadu. Ali ukoliko je zaista tako i tragedija se desila, koliko su realne šanse da će se telo naći? Postoje raznorazni slučajevi, tela su pronalažena posle više godina, ne isključujem da to i sada može da bude, ali prosto to su samo pretpostavke neke.

Kurir.rs

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud

Bonus video:

01:50 Kuća i put na kojem je nestala Danka Ilić