BRUTALNO UBISTVO KARATISTE SNIMILE KAMERE: Uhvatio ga je za kosu i pucao mu u usta!

Policijski tehničari pokušavaju da izoštre snimak i što bolje skinu lik napadača, a na osnovu videa i izjava svedoka pokušaće da naprave i foto-robot ubice!

- Na snimcima se vidi da je napadač čekao žrtvu da izađe iz svog stana. Po svemu sudeći, i ranije ga je pratio, s obzirom na to da je znao njegove navike. Zanimljivo je i to što se na snimku vidi da je Milošević primetio ubicu, koji ga je čekao preko puta ulice, i pokušao da mu umakne. Jurnjava je trajala tridesetak metara, posle čega je ubica sustigao Miloševića, koji je ranjen u noge pao na šine. Uhvatio ga je za kosu i pucao mu u usta, a potom pešice pobegao. Sumnjamo da je ubica imao pomagača, koji ga je čekao nekoliko ulica niže - dodaje sagovornik koji je imao uvid u snimak.

Inspektori su prethodna dva dana saslušali prijatelje ubijenog Vlastimira Miloševića, pokušavajući da od njih saznaju motiv likvidacije. Svi su tvrdili da ne znaju ništa o Miloševićevim vezama s narko-dilerima i da veruju da je stradao zbog posla kojim se bavio, a to je obezbeđenje u klubovima.

- Vlastimir se zamerio nekim opasnim momcima u klubu gde je radio. Verovatno je pretukao nekoga koga nije smeo. On nije švercovao kokain, bar mi kao njegovi prijatelji to nismo znali - kaže on.

Milošević je ubijen u ponedeljak rano ujutru ispred zgrade u kojoj živi. Dosad je dva puta hapšen zbog nasilničkog ponašanja, a operativna saznanja policije govore da se bavio prodajom kokaina.

KURIR TV Sva ubistva u Srbiji u januaru 2017.

Međutim, on nijednom nije bio uhapšen zbog narkotika. Bio je blizak sa Nemanjom Prodanovićem, koji je uhapšen u Beču 2014. godine zbog šverca oko dva kilograma kokaina. Nerazdvojan prijatelj bio je i sa Vladimirom Đurovićem, koji je u bekstvu zbog sumnje da je ubio navijača Velibora Dunjića na splavu „Džims”, u maju 2015. godine. Iza sebe je ostavio suprugu i dvoje dece.

http://chats.viber.com/kurir

Autor: Foto: Nebojša Mandić,Foto: Printscreen