KRVNA OSVETA POSLE 17 GODINA: Ciglama pretukli brata poslednjeg „zemunca“!

BEOGRAD - Srđan Marić (42) i Nebojša Lukić (39) uhapšeni su u filmskoj poteri u naselju Višnjička banja nakon što su brutalno pretukli Ivana Ranđelovića, brata nekadašnjeg pripadnika „zemunskog klana“ Dejana Ranđelovića Krnje.



Kako Kurir saznaje, motiv obračuna i prebijanja je sukob porodica Marić i Ranđelović i neraščišćeni računi iz prošlosti.

- Marić i Lukić su sačekali Ranđelovića u naselju Višnjička banja i pokušali da ga strpaju u gepek. Međutim, on se branio i otimao. Zbog toga su ga krvnički izubijali - kaže naš izvor upućen u dešavanja u ovom beogradskom naselju.



Filmska potera



Kako nezvanično saznajemo, Ranđelovićev život spasli su slučajni prolaznici, koji su, uplašeni jezivom scenom, pozvali policiju.

- Nasilnici su se dali u beg, ali su policajci uspeli da ih sustignu i uhapse. Ranđelović je transportovan u Urgentni centar, gde su mu lekari konstatovali teške povrede, a pretpostavlja se da su ga Marić i Lukić tukli čak i ciglom koju su pronašli - kaže naš sagovornik.



Inače, sukob porodica Marić i Ranđelović datira još iz 1999, kada je Ivanov brat Dejan pokušao da ubije Srđana sa šest hitaca. Kako su mediji tada izveštavali, dok je Dejan bio u pritvoru, porodica Marić je dobijala pretnje kako bi promenili iskaz.

- Naredni sukob dogodio se 2001. godine, a sumnjalo se da je nesrećni Vladimir Stanković bio slučajna žrtva obračuna dve zaraćene porodice. On je u društvu Dragane Marić i njenog supruga Radislava Dragišića došao kod Marićevih roditelja. Kada su napuštali porodični dom, zapucano je na Dragišićevo vozilo. Dragana je pogođena u leđa, a Stanković je od zadobijenih povreda preminuo - preneli su tada mediji dešavanja.



Sudski postupak



Tokom istrage, Draganin i Srđanov otac Svetomir Marić je ukazao na Ivana Ranđelovića i njegovog druga Igora Vukovića kao moguće izvršioce. On je tvrdio da ih je video da su pucali iz automatskih pušaka i bežali iz žbunja. Međutim, priču je promenio na jednom od ročišta, kada je naveo da mu je u policiji rečeno da se sumnja na njih.



Ranđelović i Vuković su najpre osuđeni na po 12 godina zbog ubistva Vladimira Stankovića, a nakon ponovljenog suđenja Ranđeloviću je izrečena kazna od 15 godina zatvora.

Drugovi iz detinjstva

BLISKI S BEKOVIM ATENTATOROM



Ivan Ranđelović saslušan je prošle godine zbog pokušaja atentata na Milana Beka, saznaje Kurir. Naime, Aleksandar Zdravković, koji se sumnjiči da je pucao u srpskog biznismena, Ranđelovićev je drug iz detinjstva. Navodno, Ranđelović je na saslušanju ispričao da nema nikakvih saznanja o pucnjavi na Senjaku jer je u tom trenutku bio na izvršenju kazne.

