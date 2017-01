MONSTRUM! BIVŠI MUŽ MARIJE FERIZOVIĆ: Malo sam je tukao!

Ahmet Marinković optužio nevenčanu suprugu da ga je varala, tvrdeći da joj on nije naneo jezive povrede koje su lekari konstatovali

BEOGRAD - Ahmet Marinković (40), kome je juče u Drugom osnovnom sudu počelo suđenje za brutalno prebijanje i psihičko zlostavljanje nevenčane supruge Marije Ferizović (21), u svoju odbranu je naveo da je majku svoje troje dece „samo udario nekoliko puta u lice“!



Ahmet, koji je povremeno padao u vatru i upadao u reč sudiji, optužio je bivšu ženu - koju je, prema navodima optužnice, tri dana držao u zatočeništvu i maltretirao - da je sama sebi nanela brojne teške povrede i obrijala kosu i obrve.- Šlogirao sam se kad sam video onu njenu sliku, koju mi je posle hapšenja pokazao tužilac. Kad sam ja izašao iz stana, ona nije tako izgledala, imala je samo jednu modricu na obrazu i opekotinu na čelu. Imala je kosu - rekao je Marinković, koji je tvrdio da je opekotinu u obliku kruga sama sebi napravila jer je „spustila glavu na deo kućišta od kog su pravili nargilu“.Iako je na početku suđenja tvrdio da se psihički ne oseća sposobnim da iznosi odbranu, posle čitanja jezivih detalja trodnevnog mučenja koji su navedeni u optužnici ipak je odlučio da za sve navedeno okrivi nesrećnu ženu, ali i komšije, njene roditelje, pa čak i policiju koja ga je hapsila.- Ništa od toga nije tačno, osim da smo se posvađali zbog toga što me je varala sa sinom čoveka od kog smo iznajmljivali stan. Rekla da je imala seksualne odnose s njim pred decom - pokušao je da opravda svoje postupke Ahmet Marinković. Prisutnima u sudnici demonstrirao je i kako je izgledao seksualni odnos njegove nevenčane supruge Marije i komšije.- Ona se držala za nahtkasnu, on je uhvatio otpozadi, a deca su spavala odmah tu pored - nervozno je rekao on.Sudija ga je u više navrata opominjao da spusti ton i da mu ne upada u reč, a Marinkovića je smirivao i stražar koji je sedeo pored njega.On je tvrdio da su apsolutno netačni navodi da je Mariju od 25. do 27. septembra držao zatočenu u stanu u Kaluđerici, kao i da ju je žigosao užarenim delom kompjutera i žiletom, pekao cigaretom, tukao drškom usisivača dok se nije iskrivila, urinirao po njoj, kao i da je primoravao da jede izmet. Tvrdio je i da nije tačno da joj je ošišao kosu i trepavice, kao i da je ženi obrijao obrve, a nakon svega je naterao i na seksualni odnos.On, međutim, nije mogao da objasni zbog čega je u istrazi tvrdio da je kosu obrijala jer je d obila vaške od dece, a sada izjavljuje da je kosu imala kad ju je video poslednji put.- Malopre mi niste dali da kažem sve što imam - protestovao je Marinković.

Čitao u novinama

NASILNIKU SMETAJU NOVINARI I VELIKA MEDIJSKA PAŽNJA



Ahmet Marinković je juče, na početku suđenja, tražio da prisutni novinari napuste sudnicu, a potom je u više navrata tražio da se obrati novinarima.

- Šta će oni ovde? Ja ne poznajem ove ljude! Svašta sam preživeo zbog njih! Sve što sam rekao posle hapšenja izašlo je u novinama - žučno je protestovao osumnjičeni za nasilje u porodici.

- Kako vi to znate, čitate novine u zatvoru? - pitao ga je sudija.

- Čitam - odgovorio je on, ali njegov predlog da suđenje bude isključeno za javnost je odbijen.

Odbijen

HOĆE KOD BIVŠE ŽENE



Branilac Ahmeta Marinkovića, advokat Miraš Tomović, zatražio je juče od sudskog veća da mu ukine pritvor i zameni ga blažom merom, kućnim pritvorom ili zabranom prilaska Mariji Ferizović. Na pitanje sudije gde će boraviti kada više nema stan, Ahmet je otkrio da se zbližio s bivšom ženom Natašom.

- Ja sam kriv što smo se rastali. Ona me redovno posećuje u pritvoru. Imamo korektan odnos - odgovorio je on uz osmeh, ali mu sudsko veće nije prihvatilo zahtev.

http://chats.viber.com/kurir

Dnevne novine Kurir pokrenule su akciju "Stop nasilju" u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Republike Srbije i sigurnom kućom. Akciju su podržale i brojne javne ličnosti, a u kampanji Kurira učestvovale su košarkašica Milica Dabović, glumica Kalina Kovačević, novinarka Nataša Miljković i pevačica Seka Aleksić. CECA RAŽNATOVIĆ: Prijavi nasilnika, ko god to bio... Ovo je poruka PRETUČENE SEKE ALEKSIĆ: Izlaz postoji, potraži ga! KALINA KOVAČEVIĆ: Nisi ničije vlasništvo! Dabović: Prvi udarac nikada nije poslednji! Novinarka Nataša Miljković je prihvatila da za potrebe kampanje odigra ulogu žrtve porodičnog nasilja i pošalje poruku svima koji ga trpe. "Ne čekaj da bude kasno! Ja sam Nataša Miljković i podržavam akciju Kurira. Stop nasilju", jasno je rekla naša poznata novinarka. Ovim putem vas obaveštavamo da su u cilju sprečavanja nasilja svake vrste otvoreni i dežurni telefonski brojevi na koje svi građani ANONIMNO mogu da prijave nasilnike. BESPLATNI BROJ: 0800-011-011 (radnim danima od 10 do 19 sati) 011/3291-440, 011/2441-521, 011/2456-404 (radnim danima od 10 do 19 sati) 062/304-560 (vikendom i noću od 19 do 10 sati) 192 (MUP) 194 (HITNA POMOĆ) Sigurne kuće: Beograd (3) Kragujevac Niš Vranje Smederevo Pančevo Zrenjanin Novi Sad Sombor Sremska Mitrovica

