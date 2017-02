OTAC ŽRTVE MASAKRA U ŽITIŠTU: Monstrumu je malo i 100 godina robije

ZRENJANIN - Zlatić je i juče u sudnici na sebi nosio pancir i bio pod budnim okom brojnih uniformisanih policajaca i policajaca u civilu.



Juče je saslušana Aleksandra Savić, jedna od ranjenih Zlatićevih žrtava.

- Pevali smo i igrali, a onda sam čula pucanj. Mislila sam da je petarda. Pala sam dole i izgubila svest. Kasnije se samo sećam da su me dva momka stavila u auto - boreći se protiv suza govorila je ona.



Sudija Divna Tatić nekoliko puta je predlagala svedokinji da sedne i polako govori, ali je Aleksandra Savić ostala istrajna u nameri da do kraja ostane na nogama i opiše nemile scene koje nikada neće zaboraviti. Hici koje je Zlatić ispalio iz automatske puške teško su je povredili. Jedan metak joj je ostao u grudima, a od posledica ranjavanja u nogu kost joj je polomljena na tri mesta.



Nakon što je svoje mišljenje izneo veštak Aleksandar Cakić, branilac okrivljenog advokat Miša Popović zatražio je da se Siniša Zlatić podvrgne dodatnom veštačenju, ali je sudsko veće to odbilo. Međutim, sudija je za 1. mart zakazala završne reči.

- Za njega bi i kazna u trajanju od 100 godina bila mala - rekao je Sveto Savanović, otac ubijene Dijane.



