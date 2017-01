ZLOČIN U ŽITIŠTU: Monstrum je trebalo da se ubije već sto puta!

Sveta Savanović ispričao da je Zlatićev jedini cilj bio da ubije njegovu ćerku i da je on jedan samoživac koji nije smeo sebi da presudi

ZRENJANIN - Sinišin jedini cilj bio je da ubije Dijanu. Nije se zapitao kako je detetu, sa devet godina moj unuk je ostao sam - sa suzama u očima juče je, u nastavku suđenja petostrukom ubici Siniši Zlatiću, poručio Sveto Savanović, Dijanin otac.

Nesrećni čovek reagovao je na izjavu branioca okrivljenog, advokata Miše Popovića, koji je izneo pretpostavku da je okidač za zločin bilo to što je Siniša kobne večeri prvi put video Dijanu s drugim muškarcem, Stevanom Jojićem.- Okidač za njegov postupak nije bilo to što je Dijana, navodno, htela da ide u inostranstvo. Ona nije ni planirala da napušta Srbiju. Znala je da joj treba saglasnost oca ako bi sina htela da vodi u inostranstvo - rekao je Dijanin otac.Dok je govorio, u sudnici je bio muk, a Zlatić je pokunjeno sedeo. Drugim svedocima Zlatić je postavljao pitanja, ali nije se usudio da išta kaže bivšem tastu. Savanović je potom rekao:- Da ima imalo pameti, digao bi ruku na sebe već sto puta. To je jedan samoživac - kazao je Savanović za Kurir.

Siniša Zlatić, koji je 4. jula ubio petoro i ranio 22 ljudi, i juče je doveden u sud uz pojačane mere obezbeđenja, a na sebi je imao pancir. O užasnim detaljima krvave julske večeri, kad je rafalima iz „kalašnjikova“ posejao smrt u bašti kafića „Makijato“, govorilo je nekoliko svedoka. Isidor Sučević i Milan Majkić iz Žitišta potvrdili su da su kuršumi prvo pokosili Dijanu.- Vrh cevi bio je uperen u Dijanu, a od nje je bio udaljen oko 30 centimetara. Automat je bio naslonjen na improvizovani šank, a Siniša je desnom rukom držao oružje - ispričao je Majkić.On je naveo da je pokušao da spreči Zlatića u krvavom piru.- Kad su prestali rafali, preko Sinišinih leđa sam uhvatio pušku za vrh i rekao: „Šta radiš, čoveče, ubi ljude!“ Nišan mi se našao među prstima desne ruke. On je bukvalno pustio oružje i otišao - prisetio se Majkić.

