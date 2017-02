VELJA NEVOLJA OTKRIO ZAŠTO JE TUKAO VAZURINOG BODIGARDA: Preko ove reči nisam mogao da pređem

BEOGRAD - Vođa navijača Partizana Veljko Belivuk (32) zvani Velja Nevolja, koji je uhapšen zbog sumnje da je 30. januara iz "škorpiona" ubio Vlastimira Miloševića (34), na saslušanju je tvrdio da nema nikakve veze sa zločinom. On je krajem novembra prošle godine dao ekskluzivnu ispovest Njuzviku gde je objasnio ko je ubijeni Aleksandar Stanković i kako je tukao bodigarda Miloša Vazure.

Belivuk je bio toliko blizak sa ubijenim Aleksandrom Stankovićem, koji je likvidiran 13. oktobra na uglu Bačvanske i Gospodara Vučića, kad su dvojica maskiranih napadača ispalila 60 metaka iz „kalašnjikova“ da je čak održao govor na njegovoj sahrani.



- Sale je imao vrline i mane. Da znamo šta se desilo s njim, znamo, nismo budale. Mnogima smo stali na žulj, mnogima koji su neispravni, mnogi su se udružili protiv nas, i desilo se to što se desilo. Ima stvari zbog kojih moram dobro da razmišljam šta pričam. Ne zato što se nekoga bojim, nego zato što imam neke principe. Ali, da je poznato zbog čega je ubijen, poznato je - rekao je nedavno Velja Nevolja za Njuzvik.



Kako je tada izjavio, o Saletovom ubistvu može samo delimično da govori:

- Nismo mi nevini, ne mogu to da kažem... Da nas iz čista mira povlače po novinama. Ali nismo ni toliko loši. I Sale je imao vrline i mane. Da znamo šta se desilo sa Saletom, znamo, nismo budale. Mnogima smo stali na žulj, mnogima koji su neispravni, mnogi su se udružili protiv nas i desilo se to što se desilo. Ima stvari o kojima moram dobro da razmišljam šta pričam. Ne zato što se nekoga bojim, nego zato što imam neke principe. Ali da je poznato zbog čega je ubijen, poznato je.

Belivuk opisuje i famoznu tuču ispred stadiona Partizana, kad je pretukao radnika obezbeđenja Božu Kumburovića:

- Znači, rukom ga pomerim i on tada izgovara: „Ma, nemoj da vas razbucam, da vam j...“ Kako mi je pomenuo majku, istog trenutka... Pišu, udario ga na kvarno. Udariti na kvarno je kad nekom priđete s leđa i udarite ga. A ja da šaljem „telegram“ bokseru koji je nastupao za reprezentaciju da ću da ga udarim, od toga nema ništa. Iskreno da vam kažem, on je dobro prošao. On je odlično prošao.

Šta je odalo Belivuka?

