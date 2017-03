ZLOČIN U BUDVI: Sloba bi bio živ da su našli ubicu brata

BUDVA - Crnogorska policija u okviru istrage ubistva Slobodana Šaranovića (79) proverava ulazak bezbednosno interesantnih osoba u državu iz Srbije i Bosne i Hercegovine nekoliko dana uoči ubistva u Budvi.



Atentat... Branislav Šaranović ubijen 2009. u Beogradu

Porodica ubijenog biznismena tvrdi da bi sve bilo drugačije i da bi on bio živ da je otkriveno ko je ubio njegovog brata Branislava u Beogradu 2009. godine, nakon čega je počela serija likvidacija.Istraga ubistva koje se dogodilo u subotu ispred zgrade u naselju Dubovica u Budvi, kako navode izvori, kreće se u nekoliko pravaca, a jedan od njih vodi ka ljudima bliskim Luki Bojoviću, koji služi kaznu od 18 godina zatvora u Španiji.- Među prvima su na saslušanje u policiju pozvani pripadnici takozvanog barskog klana, čiji je član Luka Đurović, koji je bio blizak saradnik Luke Bojovića, poginuo u sumnjivoj saobraćajnoj nesreći kod Kotora. Iste noći, nekoliko sati posle ubistva, inspektori su obavili informativni razgovor s većinom pripadnika te grupe. Među njima su bili Alan Kožar, njegov brat Robert i još nekoliko pripadnika, ali su svi policiji ponudili jak alibi - otkrili su za crnogorske mediji sagovornici uključeni u istragu.

Zasad istražitelji veruju da je motiv ubistva Šaranovića osveta i da je on poslednja u nizu žrtava u ratu njegove porodice i porodice Luke Bojovića koji je počeo 2009, kad je nestao Slobodan Radonjić, sin Danila Radonjića i kum Branislava Šaranovića. Slobodan Šaranović je tada ponudio vrednu nagradu za onog ko otkrije naručioce likvidacije, a prema rečima Miloša Vojnovića, jednog od klanu bliskih ljudi, kako je verovao da iza svega toga stoji Luka Bojović, naručio je ubistvo njegovog brata Nikole.Upućeni u dešavanja u podzemlju tvrde da se rat dva klana neće zaustaviti ubistvom Šaranovića.- Slobodan Šaranović je ubijen zato što nije utvrđena istina o ubistvu njegovog brata Branislava - rekao je u ponedeljak, pred sahranu ubijenog, njegov brat od strica Slavko Šaranović. Opraštajući se od pokojnika, on je, kako navode, rekao da nije tačno da je Slobodan ubijen zbog krvne osvete.- Ima raznih priča povodom ubistva Slobodana i neki su pominjali i krvnu osvetu. Međutim, nje nije bilo i najbliža porodica našeg Slobodana za to ne zna niti želi da zna, a želimo samo istinu, koja će rasvetliti ovaj slučaj. Na bezobziran način, s leđa i sa bezbroj zrna, izrešetan je Slobodan. Njegova porodica i ćerka moraju da se oslobode zle sudbine - rekao je on.

Ubijen 2013... Nikola Bojović

Optužen za zločin

NEGIRAO DA JE NARUČIO UBISTVO NIKOLE BOJOVIĆA



Slobodan Šaranović u Srbiji je bio optužen da je naručio i platio ubistvo Nikole Bojovića, brata Luke Bojovića. On, međutim, nikad nije priznao izvršenje tog krivičnog dela i tvrdio je da ne bi nudio nagradu za informaciju da je znao ko je ubica i naručilac. Mesec dana pred ubistvo preko advokata je tražio da se za njim ukine poternica, kako bi došao u Beograd i pred sudom izneo svoju odbranu.Pred sudom u Crnoj Gori tvrdio je da je postupak protiv njega namešten.

U zatvoru... Luka Bojović

