(VIDEO) SKINUTA TAJNA S DOKUMENATA CIA: Ova zemlja ima ljude s natprirodnim moćima i istražuje njihove granice

Ova dokumenta, pod nazivom Hronologija nedavnog zanimanja za neobične funkcije ljudskog tela u Narodnoj Republici Kini (Chronology of Recent Interest in Exceptional Functions of The Human Body in the People’s Republic of China) objavljena su tek posle zahteva da se s njih skine oznaka tajnosti, a većina informacija zasniva se na kineskim istraživanjima.

foto: Printscreen CIA

Ciran Cirači, cenjeni kineski naučni časopis, objavio je 1979. izveštaj o nevizuelnom prepoznavanju, u koji su uključili nekoliko svedočanstava o neverovatnim mogućnostima ljudskog organizma. Godinu dana kasnije, taj časopis je organizovaoi parapsihološku konferenciju u Šangaju, na kojoj je učestvovalo više od 20 istraživačkih instituta i univerziteta iz svih delova sveta. Već 1981. osnovano je stotinjak institucija za proučavanje dece s posebnim sposobnostima, a godine 1982. kineska vlada je sponzorisala javnu konferenciju u Pekingu. Jedini cilj bila je rasprava o ljudima s parapsihološkim sposobnostima.

foto: Printscreen Twitter

Iste godine otkriven je Žang Baošeng. Naime, na jednom univerzitetu u Pekingu testirano je više desetina ljudi da bi se videlo da li neko od njih ima telepatske sposobnosti. Većina je bila "obična", ali Baošeng je šokirao naučnike toliko da su ga podvrgli novom testiranju. Ovog puta posmatralo ga je čak 19 naučnika. Ispostavilo se da Baošeng snagom svog uma može da prebacuje male predmete. Šest mjeseci su ga posmatrali, a on je snagom misli stavljao papiriće u staklenu cev i vadio ih. Istu stvar ponovio je s insektima.

Drugi dokument, pod nazivom "Istraživanje paranormalne sposobnosti pomeranja prostranih prepreka" (Research Into Paranormal Ability To Break Through Spatial Barriers), koji je takođe objavila CIA, opisuje jedan eksperiment u kom je Baošeng učestvovao.

foto: Printscreen CIA

"Drveni kabinet dimenzija 120x180x60 centimetara upotrebljen je kao zatvoreni korišten je kao zatvoreno skladište. Listovi papira s jedinstvenim oznakama postavljeni su na gornju policu. Baošeng je uspeo da izvuče papire i vrati ih nazad u kabinet, koji je sve vreme bio zatvoren i neopštećen. To pokazuje da prostorne barijere mogu da se probiju čak i uvelikim spremnicima", navodi se u tom izveštaju.

Američki Časopis kineske medicine (Journal of Chinese Medicine) preneo je slične zapanjujuće priče, a najzanimljivija je priča o Sun Li Čun. Ona snagom uma mogla da nezamislivo ubrza rast semena: navodno bi seme za 20-tak minuta proklijalo i pustilo korenje dugo nekoliko centimetara. Čak 180 puta uspešno je demonstrirala ubrzano klijanje semena - bez ikakvog oruđa osim sopstvene energije.

Kurir.rs/Express.hr

Foto: Profimedia/Ilustracija

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

KURIR TV VESTI UŽIVO: Pakleni puč u SPS! Šta to Ružić sprema Dačiću?!

Kurir

Autor: Kurir