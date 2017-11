(VIDEO) MAJSTORE, NAGAZI I DAJ CRTU: Madridski taksista putnicima daje kokain koji sam isprobava tokom vožnje!

Video pokazuje čoveka koji je skrenuo pogled sa volana i udiše prašak kroz nos pre nego što je drogom ponudi putnike.



Jedan od muškaraca na zadnjem sedištu kaže: "To je to, to je to, odmah te diže", dok je vozač šmrkao a zatim dodaje "A sada je moj red".

Video snimak od 15 sekundi objavio je španski dnevnik El Mundo, koji tvrdi da je snimak snimljen na autoputu od madridskog međunarodnog aerodroma do centra grada.



Policija je identifikovala vozača i ispitivala ga u narednih nekoliko dana. Iz snimka i razgovora, izgleda da su putnici na zadnjem sedištu prijatelji vozača.



Nejasno je kako su snimci završili na društvenim medijima i kod policije.

Kurir.rs/Daily mail

Foto: Daily mail screeshot

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

NAMONTIRANA, A LOPUŽA! Hitrim potezom devojka ojadila vozača Ubera!

Kurir

Autor: Kurir