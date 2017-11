TRAMP OTKRIO: Ja se bolje slažem s Putinom od Obame, evo zašto!

Predsednik SAD Donald Tramp izjavio je da bi mogao da bude u odličnim odnosima s liderom Rusije Vladimirom Putinom, za razliku od svog prethodnika Bakara Obame koji to nije uspeo zbog „odsustva hemije“.

"Mislim da bismo predsednik Putin i ja mogli da imamo odlične odnose i to bi bilo divno za obe zemlje… Hilari je probala i doživela neuspeh. Niko o tome ne govori… Ona je napravila to budalasto dugme ’reset’, to je bilo prosto smešno“, rekao je novinarima Tramp, a prenosi pres-služba Bele kuće.

Tramp je imao u vidu poznatu epizodu kada je tadašnja američka državna sekretarka Hilari Klinton poklonila šefu ruske diplomatije Sergeju Lavrovu simbolično "dugme za resetovanje“, na kojem je greškom na ruskom jeziku bilo napisano "peregruzka“ (preopterećenje) umesto "perezagruzka“.

"Obama je pokušao i doživeo neuspeh. Nije uspelo, jer nije bilo ’hemije‘. Između njega i Putina nije bolo prave hemije. I znate šta? Ja to razumem, jer i između mene i pojedinih ljudi nema hemije. Na primer, nekih od vas“, rekao je Tramp predstavnicima medija.

"Obama nije imao dobru hemiju s Putinom. A u slučaju Hilari to uopšte nije bilo moguće“, dodao je američki predsednik.

Kurir.rs/ Sputnjik Srbija

Foto: EPA

Kurir

Autor: Kurir