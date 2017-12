(VIDEO) POGLEDAJTE KAKO JE SRBIN (20) PLJAČKAO PO ITALIJI: Prilazio je žrtvama i svi su nasedali na razrađenu šemu!

On je osumnjičen za osam pljački, u periodu od septembra do novembra. Žrtve su starosti od 17 do 22 godine, a napadao ih je u izolovanim i mračnim delovima grada.

Jedna od pljački snimljena je sigurnosnom kamerom, koja je policiji, uz izjave žrtava, poslužila kao dokaz protiv srpskog državljanina. Žrtve su izjavile da je mladi svojim žrtvama prilazio na biciklu, tražeći im upaljač da zapali cigaretu, ili tražio neku informaciju od njih.

Tada bi prišao i počeo da im preti, praveći se da ima oružje tražeći da mu predaju sve što imaju od vrednosti. Kako navode italijanski mediji, mladić se nekad predstavljao kao policajac u civilu, koji je od žrtava tražio informacije o lokalnim dilerima.

Inaće uhapšeni mladić je u julu pušten iz zatvora gde je izdržavao kaznu u trajanju od dve godine i osam meseci takođe zbog pljačke.

