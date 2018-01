MRAČNE PROGNOZE NOSTRADAMUSA I BABA VANGE SUDARILE SU SE U 2018. GODINI: Zemljotresi i vulkani razaraće planetu! Poseban BES PRIRODE osetiće jedna VELIKA DRŽAVA!

Zemljotresi, vulkani i poplave razoriće veliki deo planete u 2018. godini, tvrde tumači proročanstava Nostradamusa i Baba Vange.



Francuski lekar Mišel de Notrdam, možda i najpoznatiji prorok na svetu, predvideo je da će našu planetu 2018. pogoditi serija zemljotresa, a da će poseban bes prirodnih sila osetiti Kina, gde će biti na hiljade mrtvih.

- Mrtvi će ustati iz grobova, svet će se suočiti s velikim promenama među nacijama. Dogodiće se nekoliko prirodnih katastrofa koje će uzdrmati planetu - navodi se u Nostardamusovim proročanstvima.



Zagonetke



Francuski prorok je živeo u 16. veku. On je svoja proročanstva pisao u zagonetkama koje nije lako odgonetnuti.

- Tokom zime 2018. vatreni pojas Pacifika će imati neobično jaku aktivnost. To će dovesti do nekoliko zemljotresa i erupcije tri vulkana. Poplave širom sveta će biti rekordne. Tajfuni će pogoditi Kinu, Japan i Australiju, a velike poplave će pogoditi Rusiju. Doći će do velike erupcije vulkanaVezuv u Italiji i to će uzdrmati čitavu Italiju - tvrde njegovi tumači.



Mnogi veruju daje Nostardamus najavio i kraj Izraela. U jednom od niza poetskih katrena Nostradamus je napisao - lažni trubač će izazvati velika neslaganja. Sporazum će biti prekinut, a lice od mleka i meda leži na zemlji. Ovim rečima je navodno pomenuo Izrael, koji se tako naziva u Bibliji - zemlja gde teče mleko i med. To navodno znači da bi Trampova odluka o Jerusalimu mogla izazvati kraj Izraela.



Kina i Venera



Nama mnogo bliža Baba Vanga, proročica iz Bugarske, koje je preminula 1996. u 85. godini, dala je proročanstva za naredne vekove.

- Godinu će obeležiti dva velika događaja. Kina će postati svetska supersila i nadmašiće SAD, a drugi događaj je pronalazak nove forme energije na Veneri - navodno je rekla ona.



Da će Kina postati najveća ekonomska supersila, očekuju i ekonomisti, ali ni drugo proročanstvo, kažu tumači, nije nemoguće. Letelica „Parker solar proub“ trebalo bi da bude lansirana u julu 2018. i da dođe do Venere, pa da nastavi ka Suncu.

Teri i Linda Džejmson TERORISTI NAPADAJU ŠKOLE

Teri i Linda Džejmson, međunarodno poznate kao vidovite bliznakinje, koje tvrde da su u redovnom kontaktu s princezom Dajanom i Majklom Džeksonom, kažu da nas očekuje haotična 2018. - Biće mnogo uragana i požara, terorističkih napada usamljenih vukova i velikih sajber-napada. Na meti će biti pijace, tržni centri, crkve, škole, sportski stadioni, koncertne hale i aerodromi. Kim Džong Un će nastaviti da preti nuklearnim oružjem, ali neće biti rata dok je Donald Tramp predsednik Amerike - kažu one.



Lindsi Edvards UBIĆE TRAMPA

Vidovnjakinja Lindsi Edvards, koja je predvidela veridbu britanskog princa Harija i glumice Megan Markl, kaže da se ovaj par neće venčati 19. maja, za kada je predviđeno veliko slavlje u Vindzoru. - Predsednik Amerike Donald Tramp će biti ubijen pre nego što se u potpunosti razotkrije skandal u vezi s Rusijom. Na sudu će završiti njegov sin Donald Tramp junior - kaže ona.

Kreg Hamilton-Parker RIM POD VODOM, ZAPAD PROPADA

Kreg Hamilton-Parker, britanski vidovnjak, koji je predvideo bregzit i Trampovu pobedu na izborima u SAD, u 2018. vidi napade hemijskim oružjem, krah bitkoina i velike poplave. - Imao sam snove u kojima se dosta drame odvija vezano za vodu. Video sam da Rim tone pod vodu. Mislim da je reč o potkopavanju čitave zapadne civilizacije. Sanjao sam da će četiri visoke kule biti uništene borbenim avionima. Izgledaju pomalo kao minareti na džamiji, ali nisam imao utisak da je reč o arapskim zemljama. Moglo bi da bude reč o nekakvim industrijskim zgradama, možda u Koreji. Teroristi će izvesti napad nekom vrstom hemijskog oružja. To neće biti napad ogromnih razmera, ali će se desiti u nekoj od evropskih prestonica. Biće to napad dronom.

