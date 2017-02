BELA KUĆA PORUČUJE: Tramp će pokušati da napravi dogovor sa Putinom

„Tramp je jasno rekao da ako bude u mogućnosti da napravi dogovor sa Rusijom, što je nekoliko prethodnih administracija pokušalo da uradi, on će to i učiniti, a ako ne bude — onda neće. Ali on će se potruditi. Mislim da njegov uspeh kao biznismena i pregovarača treba posmatrati kao pozitivan znak da je on to u stanju da uradi“, izjavio je Spajser.

„Ako možemo da nađemo zajednički stav o borbi protiv terorizma, rastu privrede tamo gde možemo da nađemo zajednički prostor za ekonomske interese, onda ćemo to i učiniti. Na tome ćemo nastaviti da radimo sa Rusijom“, rekao je Spajser.

„Ako je to u interesima SAD, on će postići dogovor“, zaključio je portparol predsednika.

Tramp je u predizbornoj kampanji rekao da ima nameru da „se dogovori“ sa Rusijom, iako su njegovi ključni saradnici, uključujući i državnog sekretara Reksa Tilersona i šefa Pentagona Džejmsa Matisa, govorili da se za sada ne govori o ukidanju sankcija Rusiji i široj vojnoj saradnji.

(Sputnjik Srbija)

http://chats.viber.com/kurir