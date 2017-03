LAVINA SMRTI U AUSTRIJSKIM ALPIMA: Osam skijaša zatrpano, najmanje 4 osobe poginule!

"Četvoro iz grupe su preživeli i oni su evakuisani helikopterom. Dosad su pronađena tela tri osobe", izjavila je za AFP Zabine Rajntaler, predstavnica vlasti austrijske pokrajine Tirol.

Kako je navela, još jedna osoba je locirana ispod snega i u toku je njeno izvlačenje. Zasad, međutim, nije poznato da li je ta četvrta osoba živa. Policija nije objavila iz koje su zemlje skijaši.

Nesreća se dogodila u blizini vrha Johgribenkoph.

At least three dead after avalanche at Austrian Alps ski resort https://t.co/bzTrStOIEk via @MetroUK