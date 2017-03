MISTERIJA NESTANKA RUSKOG NAUČNIKA: Oteli su me i odveli na farmu, radio sam NEMOGUĆE stvari

Potraga je bila opsežna, ali nije dala nikakvog rezultata. Sudbina Obracova bila je nepoznata sve do ove nedelje. Neverovatno, ali naučnik s instituta u Novosibirsku pronađen je na klupici ispred jednog trgovačkog centra u Almatiju u Kazahstanu. Bio je udaljen tačno 1826 kilometara od svog doma.

Kad su ga novinari i policija pitali gde je bio poslednje tri godine, svi su ostali u šoku. Čoveka su 2014. godine oteli kad je bio na putu u Kazahstanu, odveli na zabačenu farmu i terali ga da radi kao rob.

Russian scientist escapes after being held as a SLAVE: Laser physicist Yury Obraztsov, 54… https://t.co/jRrgJ7mOEK