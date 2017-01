POSLEDNJE OBRAĆANJE OBAME AMERIČKOM NARODU: Verujem da će naša budućnost biti okej!

Napomenuo da je taj odnos unazađen do "neprijateljskog duha" kada je Vladimir Putin ponovo došao na čelo Rusije.

"Mislim da je u interesu Amerike i u interesu sveta da imamo konstruktivne odnose sa Rusijom. To je bio moj pristup tokom celog mog predsedavanja", rekao je Obama na svojoj poslednjoj konferenciji za novinare dva dana pre odlaska iz Bele kuće, prenosi AFP.

President Obama on America’s future: “At my core, I think we’re gonna be okay.” https://t.co/RXgKzFvRO6 https://t.co/ghBD4OOsnc

— CNN (@CNN)

">January 18, 2017

Obama je, međutim, dodao da kada je Putin započeo svoj drugi mandant kao ruski predsednik 2012. godine "eskalirajuća antiamerička retorika" dovela je do "neprijateljskog duha" koji je "ovaj odnos učnio još težim".

On je poručio da "Veruje u zemlju i američki narod". "Verujem da su ljudi više dobra nego loša " , poručio je Obama.

Odlazeći američki predsednik je na pitanje o budućnosti SAD rekao " Duboko u sebi verujem da ćemo biti okej!"

Obama: “I believe in this country. I believe in the American people. I believe that people are more good than bad.” https://t.co/oS7PaVYMQS — CNN (@CNN)

">January 18, 2017

Obama je pozdravio moguće pregovore sa Rusijom o smanjenju nuklearnog potencijala, ali kritikuje Rusiju jer ne želi da vodi pregovore. On je podsetio da je za vreme svog prvog mandata između SAD i Rusije bio zaključen dogovor SNV-3, koji omogućava da se značajno smanji nuklearni potencijal. „Govorio sam predsedniku Putinu da sam spreman da idem dalje. Oni nsu želeli da pregovaraju“, rekao je Obama.

„Ako predsednik Tramp nastavi te pregovore ozbiljno imaćemo mnogo mogućnosti da smanjimo (nuklearni) potencijal“, dodao je on, izrazivši nadu da će se proces nuklearnog razoružanja nastaviti.

What we call the total destruction of our entire region, Barack Obama's cheerleaders will call a legacy of "change". #obamafarewelladdress pic.twitter.com/3E4GM542Ah — Sarah Abdallah (@sahouraxo)

">January 18, 2017

Odlazeći američki predsednik Barak Obama izjavio je danas povodom svoje odluke da pomiluje transrodnog vojnika Čelsi Mening, osuđenog za špijunažu, da je on odslužio svoju kaznu.

"Budimo jasni, Čelsi Mening je odslužio tešku zatvorsku kaznu", rekao je Obama na poslednjoj konferenciji za novinare, prenosi AFP.On je rekao da je ta 35-godišnja kazna bila "neadekvatna" u odnosu na to što su optuženi za slična dela dobili."Osećam se veoma zadovoljno što je pravda zadovoljena", rekao je Obama.

Obama says a constructive US-Russia relationship is "in America's interest and the world's interest" https://t.co/lGzRyxNpMG — CNN Politics (@CNNPolitics)

">January 18, 2017

Obama je doneo tri dana pre isteka svog mandata, odluku o pomilovanju odnosno oslobađanju ili smanjenju kazne za više od 200 zatvorenika, među kojima je i transrodni vojnik Čelsi Mening, saopštila je Bela kuća.Mening (28), čije je pravo ime Bredli, osuđen je u avgustu 2013. godine na 35 godina zatvora za špijunažu zajedno sa drugim službenicima, nakon objavljivanja dokumenata na sajtu Vikiliks, a prema odluci predsednika Obame, iz zatvora će izaći u maju.

