OVA ZEMLJA JE POSTALA ODREDIŠTE SIROMAŠNIH SRBA: Rade i po 16 sati dnevno za satnicu od oko 3 evra

Sve više nezaposlenih iz dana u dan hrli u Slovačku trbuhom za kruhom. Posao nalaze preko agencija ili putem posrednika koji nude poslove mahom u elektro, TV, prehrambenoj i auto industriji. Zainteresovani u fabrikama rade od 8-16 sati dnevno za satnicu od 2,20 do 3,20 evra.

Obezbeđeni su im put i smeštaj, a neki poslodavci nude i tzv. bonove za hranu. Posrednik agencije MAX, koji svoje usluge nudi putem oglasa, za Sputnjik precizira da su u pitanju nekvalifikovani poslovi za koje nije potrebno prethodno iskustvo niti određena stručna sprema.

„Zainteresovanih je sve više, a uslovi zavise od agencije do agencije. Starosna granica za radnike je 45-50 godina, a pojedine agencije traže i zdravstvene preglede i dokaz da niste kažnjavani“.

I. Ž iz Šapca ističe da je posle tri meseca rada moguće ostvariti uštedu od 50.000 do 70.000 dinara i da je najbolje vreme za rad u Slovačkoj od septembra do decembra. Radnici se angažuju na 90 dana zbog ograničenja koja nameće Šengen. Po isteku narednih 90 dana, zainteresovani ponovo mogu krenuti put Slovačke.

„Ne gomilamo prijave i šaljemo radnike već za nedelju dana. Smeštaj je takođe različit u zavisnosti od mesta boravka, od motelskih dvokrevetnih soba do kolektivnog smeštaja, u kome stanuje i do 8 osoba“, navodi I. Ž.

On kaže da je najviše zainteresovanih iz Loznice, Kuršumlije, Zaječara, Zrenjanina i Vrbasa, i da je prema nekim procenama trenutno oko 10.000 Srba u statusu privremenih gastarbajtera u Slovačkoj. M. Ž. iz Valjeva, diplomirani tehnolog, već godinama ne može da nađe stalni posao u Srbiji, a za Sputnjik kaže da zadovoljna poslom u Slovačkoj.

„Radi se 12 sati dnevno, a ako hoćeš, možeš i dodatno da radiš subotom 8 sati. Radi se puno, ali se i zaradi“.

Č. K. iz Beograda je odluku da ode u Slovačku donela posle ni sama ne zna kog otkaza koji je dobila u momentu kada je trebalo da potpiše stalni ugovor.

„U fabrikama su Srbi u manjini, preovlađuju rumunski i mađarski Romi. Posao je prelak i uglavnom se svodi na stajanje u jednom mestu desetak sati. Lepite neke nalepnice, stavljate holdere, ramove, šrafite ili na kraju trake čekirate proizvode i slažete ih u kolica“.

K. P. iz Kuršumlije kaže da je sve u svemu zadovoljan angažmanom u Slovačkoj i da jedva čeka da se tamo ponovo vrati.

„Naspram poslova u Srbiji, meni je ovde okej. Jedino mi je teško stajanje od 12 sati. Ali navikneš se. Nisam baš nešto naročito uspeo ni da uštedim, ali sam zato proputovao pola Slovačke i upoznao jednu Slovakinju sa kojom se i danas čujem“.

Posao u Slovačkoj za sada nude dve legalno otvorene agencije u Novom Sadu, a sve je više i posrednika, fizičkih lica, koji posreduju između slovačkih agencija i radnika iz Srbije. Iskustva, ipak, govore da je neuporedivo sigurnije posao naći posredstvom agencija, kako bi se izbegle prevare i zloupotrebe koje su se već dešavale građanima koji su nasedali na primamljivije ponude u oglasima.

