PRAVIO SAM SE MRTAV I PREŽIVEO: Libanac otkrio stravičan detalj pokolja u Istanbulu!

"Prvo smo čuli jedan pucanj, pomislio sam da se radi o nekom pijanom ili ljutom čoveku, ali za par sekundi začula se vatra iz automatskog oružja", rekao je al-Asmar u razgovoru za agenciju Rojters, dodavši kako se, pošto je ranjen u rame, pravio mrtav kako napadač ne bi shvatio da je živ i upucao ga poput ostalih ranjenika.

"Skrivao sam se iza stola, sedio sam na podu, ali mi je rame ostalo izloženo. Neprekidno je pucao u ljude koji su bili na podu, pravio sam se mrtav, pa je mene preskočio", ispričao je al-Asmar.

Svoju priču iz kluba Reina Rojtersu se ispričao i Francuz Janis Turk: "Čim je ušao u klub, počeo je da puca i nije prestajao. Pucao je 20-ak minuta praktično bez prekida".

"Mislili smo da je više napadača jer pucnjava nije prestajala, a čule su se i eksplozije", dodao je Turk.

Prema forenzičkom izveštaju koji je objavio turski list Milijet, mnoge žrtve upucane su iz neposredne blizine, što dodatno potvrđuje izveštaje očevidaca prema kojima je terorista išao od jedne do druge ranjene osobe i pucao u njih izbliza.

Islamic State claims New Year's Day attack in Istanbul as lone gunman remains at large: https://t.co/tSHqYSFAyO pic.twitter.com/bRn6THhk2p