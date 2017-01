PUTNOVO SAUČEŠĆE ERDOGANU Teško zamisliti ciničniji zločin od ubijanja nevinih na dočeku Nove godine

"Teško je zamisliti ciničniji zločin od ubijanja nevinih ljudi tokom novogodišenje proslave. Ali, teroristi nemaju moralne vrednosti. Naša zajednička dužnost je borba protiv agresije terorista", naveo je Putin u poruci Erdoganu, prenosi AP.

