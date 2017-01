ŠOKANTNI MURALI U BRISELU IZAZIVAJU BES GRAĐANA: Umetnost? Ovo je odvratno i užasno!

Sporne scene nove belgijske ulične umetnosti su mural na kojem je dete s nožem na vratu pred klanje i mural s rasporenim naglavačke obešenim telom iz kojeg curi krv.

Dva murala osvanula su prošlog vikenda na zidovima i postala glavna tema evropske prestonice, pokrećući pitanje koliko daleko provokativna umetnost može da ide i gde je granica neprihvatljivog, navodi agencija Asošiejted pres.

"Odvratno i užasno", gunđa Nikol Brisar dok prolazi pored krvavog leša oslikanog preko sedam spratova jedne zgrade. Zbog veličine, mural se vidi izdaleka, čak i s najprometnije linije gradske železnice kojom prolaze stotine hiljada putnika.

Neki roditelji se žale da njihova deca imaju problem sa snom zbog zastrašujućeg prizora koji vide kroz prozor.

"Mnogo roditelja ne bi ovo želelo", kaže gradska odbornica Ans Persons. Oba murala su uvećane adaptacije poznatih umetničkih dela iz 17. veka. Jedno delo je "Leševi braće De Vit" holandskog slikara Jana de Baena zasnovano na istorijskom političkom ubistvu. Drugo je "Žrtvovanje Isaka" italijanskog slikara Karavađa s temom iz Starog zaveta.

An anonymous artist made this painting of a gutted body hung upside down in Brussels.



Some say it's too much. You? https://t.co/u3YMxDefcc pic.twitter.com/bFLidkyGwD