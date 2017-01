UMRO NAJPOZNATIJI POLIGAMISTA NA SVETU: Iza sebe ostavio 97 udovica i više od 200 dece

Abubakar je bio poznat po skandalima u Nigeriji. Godine 2008. njegove kolege, muslimanski propovednici zatražili su da se u roku od 48 sati razvede od 82 od 86 svojih žena koje je tada imao i da ostane sa „samo“ njih četiri, kako i nalaže Kuran.

On je odbio da ispuni ultimatum, jer, kako je rekao, Alah mu je dao misiju. Muhamed se ukupno ženio 130 puta. Istina, treba reći da se 10 puta i razvodio.

„Čovek sa deset žena padne i umre, ali Alah mi je dao misiju. Zato ja mogu da kontrolišem 86 žena“, navodi „Dejli mejl“ reči Muhameda Beloa Abubakara.

Mnoge od svojih žena je upoznao kada su dolazile kod njega na lečenje. Jedna od njih je objasnila da nije mogla da ga odbije i pristala je da se uda za njega, jer je smatrala da je to Alahova volja.

Treba reći da su žene stale na Abubakarevu stranu kada su ga nigerijske vlasti uhapsile zbog mnogoženstva i kršenja Kurana. One su izjavile da je on dobar muž i brižan otac. Inače, on je otac više od 200 dece, a nekoliko njih tek treba da se rode.

Prema poslednjim podacima, Abubakar je imao 97 venčanih žena mada je broj njegovih supruga stalno menjan u medijima.

(Sputnjik/E.P.K.)

