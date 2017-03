(FOTO,VIDEO) PUCNJAVA ISPRED BRITANSKOG PARLAMENTA: Gomila ranjenih, ljudi leže nepomično po ulicama

Mediji su javili da je nepoznati napadač sa nožem napao policajce, pre nego što je ubijen. On je uspeo da ubode jednog policajca, koji je prevežen u bolnicu i trenutno nije poznato u kakvom je stanju.

A car on Westminster Bridge has just mowed down at least 5 people. pic.twitter.com/tdCR9I0NgJ — Radosław Sikorski (@sikorskiradek)

">March 22, 2017

Air ambulance landing in Parliament square pic.twitter.com/qmAUpyuNkN — Alistair Bunkall (@AliBunkallSKY)

">March 22, 2017

Zgrada parlamenta je zaključana, hitne službe sigle su na lice mesta, a helikopteri nadleću oblast.

Foto Reuters

Police shoot 'knife-wielding man' after car mows down at least 5 on Westminster bridge outside London Parliament. #PMQs pic.twitter.com/1D9U1aiMUc — Eillyas (@whypersist)

">March 22, 2017

Svedoci tvrde da se jedan auto pokosio petoro pešaka pre nego što se zabio u Portukulis haus.

BREAKING UPDATE | #London air ambulance arrives in Parliament Square after incident at Palace of #Westminster. pic.twitter.com/ORGSSPwtfm — Vocal Europe (@thevocaleurope)

">March 22, 2017

Foto Reuters

(E.P.K.)

