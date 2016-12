(UŽIVO) SREĆNA NOVA GODINA: 2017. stigla na Novi Zeland i ostrvo Kiribati

Nova godina je stigla i na Samou, koja je oko 13 sati razlike u odnosu na srednjoevropsko vreme.

Ostrvo se nalazi na istoj dužini kao i Havaji i po tome bi 1. januar trebalo da slave istovremeno. Međutim, Havajci će čekati još punih 26 sati na Novu godinu jer, iz administrativnih razloga međunarodna datumska granica zaobilazi Kiribate (da ne bi išla preko njih) i tako ih smešta u posebnu vremensku zonu.

Po našem vremenu, Kiribati su Novu godinu dočekali u 11 sati. Samo 15 minuta kasnije, Nova godina stigla je u jedan deo Novog Zelanda, a u podne u gotovo celi Novi Zeland, uz vatromet ispaljen s tornja Skaj tauer u Oklendu.

New Year Celebration in Ouckland, New Zeland pic.twitter.com/clIAIiXnMR