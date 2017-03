(VIDEO) SNEŽNA OLUJA PARALISALA KANADU: Poginulo 6 osoba, na STOTINE zarobljeno

Zbog nekoliko lančanih sudara auto-putevi su bili zatvorene i više od 300 vozila ostalo je blokirano gotovo 12 sati na prilazima aerodormu u Montrealu.

At least 6 dead after winter storm hits eastern Canada: Up to 28in of snow fell in parts of… https://t.co/PelTONAt4j

">March 16, 2017

Zahvaćena mećavom, dvojica muškaraca pronađena su mrtva u njihovom vozilu potpunom pokrivenim snegom. Jedan od njih zvao je hitnu pomoć, zbog čega je počela potraga, ali bezuspešno.

Još su dve osobe poginule u saobraćajnim nesrećama, a jedan 58-godišnjak umro je pogođen grtalicom za sneg.

Na auto-putu između Toronta i Montreala blizu Kingstona u sudaru je poginuo vozač kamiona.

The snow storm that is happening in Southeast Canada and Northeast America is not March break, it is like winter break again.#winterstorm pic.twitter.com/YClcugB7aK