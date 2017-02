(VIDEO) ŠOK PRED TV KAMERAMA: Mislio je da mu je najbolji prijatelj, a onda saznao pravu istinu!

Kada je imao 17 godina porodični prijatelj mu je rekao da bi Dejvid mogao biti njegov otac. On je pitao majku da li je to istina, a ona mu je onda rekla da su to gluposti. Stiven je čekao deset godina i odvažio se na DNK test.

U britanskoj emisiji Džeremi Kajl Šou potvrđeno je da su Dejvid i Stiven otac i sin. Dejvid i Sttivenova majka su bili u vezi i ona je ostala trudna ali nije Dejvidu rekla za sina.

“Samo sam htio da saznam istinu. Bio sam prijatelj porodice, bio sam prijatelj njegovog sina”, kaže Stiven. Dejvid je rekao kako je i on čuo glasine, ali nije bio siguran da mu je Stiven sin.

“Veza njegove majke i mene mi je bila prva u životu. Kad smo se rastali nisam znao da je trudna.

Neko vreme je nisam video, a onda je nakon nekoliko meseci prošetala ispred kuće moje majke. Bila je trudna”, kaže Dejvid.

Dodaje kako se dogovorio sa Stivenom da će bez obzira na rezultate DNK analize ostati prijatelji. Voditelj im je objavio rezultate i otac i sin su se zagrlili dok je publika navijala, piše Dejli mejl.

(24sata.hr)

