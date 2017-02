(VIDEO) TRAMP PORUČUJE DA ŽELI MIR: Treba da imamo dobre odnose s Rusijom, a ne da potapamo brodove!

"Sutra ćete reći: Donald Tramp želi dobre odnose s Rusijom. Ovo je strašno! To nije strašno. To je dobro", rekao je Trump na konferenciji za novinare.

"Znam da politički (dobri odnosi s Rusijom) nisu baš dobri za mene... Najveća stvar koju sam mogao učiniti je pucati na taj brod koji je 30 milja od obale. Svi bi u ovoj zemlji rekli: Oh, to je tako super! To nije super... Ja bih želeo da imamo dobre odnose s Rusijom".

Tramp je pozvao američke medije da ne opstruiraju potencijalno zbližavanje između dve najveće svetske nuklearne sile "fabrikovanim" vestima o njegovim navodnim vezama u Kremlju.

LIVE: 'I have no loans, deals in Russia' alleged Russian connection 'is fake news, put out by the media' - #Trump https://t.co/OFdcTpvakR pic.twitter.com/RadPFCRvXy — RT America (@RT_America)

">February 16, 2017

"Želim samo reći, lažno izveštavanje u medijima čini mnogo teže pravljenje dogovora s Rusijom", rekao je Tramp. "I verovatno je Putin rekao: Biće nemoguće za predsednika Trampa da se ikad stvore dobri odnosi s Rusijom zbog svih pritisaka koje ima s ovom lažnom pričom. Slažete li se? A to je šteta."

"To je šteta, ako bismo mogli da se slažemo sa Rusijom - i takođe Kinom i Japanom i svima", Tramp je rekao novinarima. "Ako Rusija i Sjedinjene Države zapravo mogu zajedno i mogu se slagali - i ne zaboravite, mi smo vrlo moćna nuklearna zemlja, a takođe su oni ... Ako imamo dobar odnos s Rusijom, verujte mi, to je dobra stvar, nije loša stvar", naglasio je on.

#Trump lashes out at ‘failing’, ‘disgraceful’ journalists at first solo presser [VIDEO] https://t.co/3iiA2hWayV @Yaro_RT — RT America (@RT_America)

">February 17, 2017

Lider SAD je takođe istakao da želi "učiniti pravu stvar" za Amerikance.

"Želim učiniti pravu stvar za američki narod. A da budem iskren, sekundarno, želim učiniti pravu stvar za svet. "

