(VIDEO) TRAMP PRAŠI OD POČETKA: Ukidam sankcije Rusiji i imam samo ovaj uslov!

On je u intervjuu za londonski Tajms rekao da želi da sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom potpiše sporazum o smanjenju nuklearnog oružja.

"Rusija je pod sankcijama. Hajde da vidimo da li možemo da napravimo neke dobre sporazume s Rusijom. Prvo, mislim da nuklearno oružje treba značajno da se smanji", rekao je Tramp. On je kritikovao Rusiju zbog intervencije u Siriji, rekavši da je to "veoma loša stvar koja je dovela do užasne humanitarne situacije", preneo je Rojters.

Tramp je najavio da će zeta Džereda Kušnera zadužiti da izdejstvuje mirovni sporazum na Bliskom istoku i pozvao je Britaniju da uloži veto na svaku novu rezoluciju Saveta bezbednosti UN koja se kritički odnosi prema Izraelu.

Novi američki predsednik ponovio je i kritike na račun odlazećeg prethodnika Baraka Obame po pitanju nuklearnog sporazuma sa Iranom.

