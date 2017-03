(VIDEO) ZAPALIO MEDICINSKU SESTRU ZBOG LOŠEG TRETMANA: Ubica samo hladnokrvno ušao u laboratoriju

Policija je saopštila da je čovek koji uhapšen je nakon kratke potere, jutros ušao u laboratoriju u klinici u Holonu, polio medicinsku sestru Tovu Kararo (57) zapaljivom tečnošću i zapalio je.

Kada je hitna pomoć stigla, na poprištu zločina bio je gust dim i nakon što je vatra ugašena pronađeno je telo žrtve. Svi pokušaji da se oživi nisu urodili plodom. Još nekolicini ljudi je ukazana medicinska pomoć zbog udisanja dima i doživljenog šoka.

Izraelski ministar zdravlja Jakov Licman izjavio je da ovaj incident "prelazi crvene linije opasnog, zabranjenog nasilja i da je šokiran mogućnošću da zaposlenu na klinici ubije pacijent".

#BREAKING: #Fire at a clinic in Holon, #MDA #EMTs and #paramedics pronounce one woman dead #EMS #MagenDavidAdom pic.twitter.com/AkD36ivGzK