ZLOKOBNO PRIZNANJE PRVOG ČEŠKOG DŽIHADISTE: U Islamsku državu sam pošao da poginem, a ne da ubijam!

Silovski je pre četiri godine prešao u islam jer mu se, kako je kazao, učinila kao bolja vera nego hrišćanstvo. S drugim muslimanima u Češkoj se nije povezao ali je na internetu počeo da traga za informacijama kako da se pridruži Islamskoj državi i na kraju je sam, bez kontakata, preko Turske krenuo u Siriju.

"U Siriji sam hteo da doprem do prvog grada pod kontrolom Islamske države. Da nekoga tamo nađem i kažem da hoću da im se pridružim. Nadao sam se da će me neko ubiti, valjda sirijska armija. Nisam prošao kroz vojnu obuku, ne umem da rukujem ni oružjem ni eksplozivom. U Turskoj i Siriji nisam imao nikakve kontakte. Jednostavno sam mislio da dođem i kažem evo me", kazao je Silovski danas na početku suđenja u Plzenu.

Potencijalnog češkog džihadistu turske vlasti uhapsile su januara prošle godine na jednom od međunarodnih aerodroma kada je trebalo da odleti domaćim letom na granicu Turske i Sirije a on je odmah posle hapšenja priznao da je krenuo kao borac u Islamsku državu.

Kada se vratio u Češku u junu uhapsila ga je češka policija kojoj je tada tvrdio da je krenuo da se pridruži islamskim teroristima spreman da prođe obuku i zatim da ubija sirijske vojnike i Amerikance zato što su imperijalisti, a Ruse bez objašnjenja.

"Činilo mi se da Islamska država ne radi baš tako loše stvari. Imponovala mi je njihova ideologija i nastojanje da ujedine Bliski istok i stvore tamo jednu muslimansku državu. Hteo sam da im pomognem. Bio sam spreman da ubijam", kazao je tokom prvih saslušanja Silovski.

Danas je međutim na prvom ročištu promenio iskaz i kazao da bi u svakom slučaju odbio da on pogubi nekoga i da ubija, a da je u rat u Siriji otišao u nameri da ubiju njega.

"Bio sam u depresiji. Nisam imao ni drugove ni devojku. Ranije sam pokušao samoubistvo", kazao je Silovski.Optužnica Silovskog tereti za pripremu terorističkog napada i po češkim zakonima preti mu 20 godina zatvora a možda čak i doživotna robija.

