(FOTO) PRESUDA MLADIĆU GLAVNA TEMA U REGIONU: Evo kako balkanski mediji pišu o odluci suda u Hagu

Izricanje prvostepen presude Ratku Mladiću u Haškom tribunalu tema je broj jedan pre svega u medijima u BiH, ali i u Hrvatskoj, Crnoj Gori i Makedoniji.

Mediji u BiH su podelji na one federalne i one u Republici Srpskoj pri čemu je za one u Federaciji BiH Mladić "krvnik" i "najveći zločinac", a Bošnjaci muslimani "žrtve", dok je u Srpskoj bivši general "heroj", koji će večno živeti u sećanju srpskog naroda.

Tako je na portalu Dnevnog Avaza, vest o presudi Mladiću objavljena pod naslovom: "Presuda krvniku Mladiću: Genocid nije počinjen u šest općina, Ori izdvojio mišljenje".

Na portalu Klix.ba, vest o presudi izrečenoj Mladiću, preneta je sa informativnim naslovom: "Ratko Mladić osuđen na doživotnu kaznu zatvora".

Na sajtu Rtrs.tv, vest o presudi Ratku Mladiću preneta je pod naslovom: "General Mladić osuđen na doživotni zatvor".

U hrvatskim medijima, Mladić je proglašen krvnikom.

Tako je na portalu Jutarnji.hr najpre osvanuo naslov: "Ratko Mladić osuđen na doživotnu kazni zatvora! Podivljao ua vrijeme izricanja preduse, izbacili ga iz sudnice Odvjetnik: Ima velikih problema, mogao bi umrijeti u sudnici!; Mladić je odgovoran za genocid u Srebrenici! "Zatočenici su bili prisiljeni na međusobno silovanje! Čak i djeca od 12 godina su silovana".

Vrlo brzo je na ovom portalu naslov promenjen u: "RATKO MLADIĆ OSUĐEN NA DOŽIVOTNU KAZNU ZATVORA! Tijekom izricanja presude tražio pauzu, pa vikao na suce, zbog čega je izbačen iz sudnice!".

I hrvatski Index.hr je vest o izricanju presude preneo sa podnaslovo: Konačno je izrečena presuda srebreničkom krvniku".

I u Crnoj Gori i u Makedoniji pojedini mediji direktno su prenosili izricanje presude Mladiću.

