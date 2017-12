TIMERMANS O GRANIČNOM SPORU: Treba rešiti taj problem i izbeći incidente, mi podržavamo arbitražu

Potpredsednik Evropske komisije Frans Timermans ocenio je danas da je najvažniji zadatak Brisela da spreči bilo kakve incidente, ako u kratkom roku ne dođe do dogovora o graničnom sporu između Slovenije i Hrvatske.

"Treba ostaviti iza nas granični spor između država članica EU. Moramo to da rešimo. Vi znate poziciju Komisije o tome, podržali smo arbitražu, bili smo vrlo jasni oko odluke. To je naravno bilateralno pitanje i tamo gde možemo mi ćemo pomagati dvema zemljama da postignu dogovor u interesu njihovih građana", rekao je Timermans.

Ocenio je da je jučerašnji susret premijera Hrvatske i Slovenije, Andreja Plenkovića i Mira Cerara juče u Zagrebu, dobar znak, iako još nema dogovora.

foto: Beta/Daniel Kasap

"Treba izbeći incidente, a Evropska komisija je spremna da pomogne dvema stranama približavanju stavova ako to one žele", rekao je Timermans.

S obzirom na to da je optimista, Timermans je rekao da će pokušati da približi stavove dveju strana ukoliko, kako je rekao, one to žele.

Rekao je i da je o tome izvestio dana Kolegijum poverenika Evropske komisije.

Plenković i Cerar su juče u Zagrebu ni nakon tri sata razgovora nisu došli do rešenja o primeni arbitražne presude o razgraničenju dve zemlje.

Slovenija, naime, i dalje arbitražnu odluku smatra obavezujućom za obe države i ustraje na njenom sprovođenju, što Hrvatska ne želi, ali zato Ljubljani nudi pravni okvir za rešavanje tog pitanja.

Cerar je nakon razgovora rekao da dve zemlje nisu približile stavove o rešavanju graničnog spora.

"Jedini put za rešavanje graničnog spora je primena arbitražne odluke", rekao je Cerar.

Kurir.rs/Tanjug

Foto: EPA

