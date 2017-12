AMERIČKI KONGRESMEN PREDLAŽE DEJTON 2: Na Balkanu ugrožen mir, SAD da se uključe u proces pomirenja

"Prošle sedmice smo obeležili 22. godišnjicu potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma, dogovora koji je okončao višegodišnje krvoproliće i stvorio preduslove za trajni mir u Bosni i Hercegovini. U to vreme bio sam gradonačelnik Dejtona i iz prve ruke bio svedok kako američka diplomatija za istim stolom okuplja suprotstavljene strane", naveo je Tarner u pismu Tilersonu datiranom 19. decembra.

On je šefa Stejt departmenta obavestio kako strahuje da je ugrožen mir postignut u Dejtonu.

"Sada je ključni period za region i SAD moraju da ponovo preuzmu vođstvo i pomire suprotstavljene", naveo je Tarner.

Dodao je da je budućnost Bosne i Hercegovine od ključne važnosti ne samo za Balkan, već i za Evroaziju.

"U decembru prošle godine Ustavni sud je izglasao da aktuelni Izborni zakon nije u skladu s Ustavom u pogledu etničkih manjina. Parlament BiH mora brzo da osigura izmene tog zakona do izbora u oktobru 2018. Neuspeh u tome će skoro sigurno izložiti opasnosti mir koji traje već više od dve decenije", ocenio je Tarner.

On je predložio da SAD budu domaćini potpisivanja nove verzije Dejtonskog sporazuma.

"Srbi, Bošnjaci, Hrvati i ostali samo putem američkog liderstva mogu da žive zajedno u miru i osiguraju slobodu i jednaka prava svim narodima. Ne smemo da dozvolimo da taj ionako nestabilan region sklizne u nered jer protivnici demokratije jedva čekaju da iskoriste haos", naveo je američki političar.

On je u pismu državnom sekretaru dodao i to da su SAD dužne da podrže mir do kojeg su pomogli da dođe 1995. godine.

"Naša nacija može da potvrdi posvećenost demokratiji širom sveta vodeći Bosnu i Hercegovinu kroz ovog problematično vreme. Rado ću podržati Vas i Vaš tim u ovom ključnom poduhvatu", stoji na kraju pisma američkog kongresmena.

